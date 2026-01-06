Hommage au Président Hô Chi Minh lors du 80e anniversaire des premières élections législatives

Une délégation de dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que de représentants des différentes générations de députés de l’Assemblée nationale, participant à la cérémonie commémorative du 80 e anniversaire des premières élections législatives, est allée le matin du 6 janvier à Hanoï rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

>> L’Assemblée nationale : 80 ans de fondation et d’affirmation vers l’ère nouvelle

>> Bâtir un cadre législatif en faveur de l'innovation et du développement

>> Une exposition marque les 80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam

>> Un livre retrace 80 ans d’histoire de l’Assemblée nationale du Vietnam

Photos : VNA/CVN

La cérémonie, tenue à l’occasion de la commémoration du 80e anniversaire des premières élections législatives (6 janvier 1946-6 janvier 2026), a réuni les plus hauts responsables du pays, notamment le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, ainsi que d’anciens dirigeants du Parti et de l’État.

Animés d’une profonde gratitude, les dirigeants du Parti et de l’État et les représentants des différentes générations de députés de l’Assemblée nationale ont exprimé leur respect et rendu hommage aux immenses contributions du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Une gerbe de fleurs portant l’inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh" a été déposée.

Il y a 80 ans, le 6 janvier 1946 a marqué un jalon historique majeur : pour la première fois dans l’histoire, le peuple vietnamien a exercé son droit de souveraineté à travers le suffrage universel et direct afin d’élire l’Assemblée nationale. Le succès de cette élection a non seulement affirmé la nature démocratique et progressiste de l’État, mais a également mis en lumière la vision stratégique et la pensée révolutionnaire créatrice du Parti et du Président Hô Chi Minh, jetant des bases solides pour l’édification d’un État du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Depuis les premières élections générales de 1946 jusqu’à aujourd’hui, le Vietnam a organisé avec succès quinze élections législatives. Toutefois, l’empreinte du Président Hô Chi Minh lors des élections de la première législature de l’Assemblée nationale en 1946 demeure intacte dans la mémoire de millions de Vietnamiens. Ses directives, ses décrets et ses activités de l’époque conservent aujourd’hui toute leur valeur, laissant de nombreux enseignements aux générations vietnamiennes, notamment dans le travail électoral et dans la construction d’une Assemblée nationale digne d’être l’organe représentatif suprême et le détenteur du pouvoir d’État le plus élevé de la République socialiste du Vietnam.

Les délégués se sont ensuite rendus au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son, à Hanoï, où ils ont également déposé une gerbe portant l’inscription : "Se souvenir à jamais des Héros morts pour la Patrie".

Le même matin, une cérémonie nationale célébrant le 80e anniversaire des premières élections législatives s’est tenue solennellement dans la salle Diên Hông, au siège de l’Assemblée nationale, en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que des dirigeants actuels et anciens du Parti et de l’État.

VNA/CVN