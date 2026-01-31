Le président de l’AN inspecte les préparatifs des élections législatives à Dông Thap

Dans la matinée du 31 janvier, une délégation de supervision, conduite par le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân, également président du Conseil électoral national, a procédé à l’inspection et à l’évaluation des préparatifs des élections des députés de la XVI e AN et des membres des Conseils populaires de tous niveaux (mandat 2026-2031) dans la province de Dông Thap (Sud).

Photo : VNA/CVN

Appréciant hautement la préparation méthodique, rigoureuse et sérieuse des autorités locales, le président de l’Assemblée nationale a demandé à la province de continuer à se conformer strictement à la Directive n°46-CT/TW du Bureau politique ainsi qu’aux orientations du Conseil électoral national concernant la sélection des candidats et l’établissement des listes électorales.

Il a également souligné la nécessité de bien assimiler les orientations majeures du secrétaire général Tô Lâm lors de la conférence nationale sur l’organisation des élections tenue le 15 novembre 2025, afin de garantir que le scrutin se déroule de manière démocratique, légale, sûre et économique, et permette de choisir des personnes dotées de qualités morales et de compétences, dignes de représenter la volonté et le droit du peuple au sein de l’Assemblée nationale et des conseils populaires.

S’agissant des tâches prioritaires à venir, Trân Thanh Mân a demandé au Comité électoral de Dông Thap de poursuivre la révision, l’actualisation et l’affichage des listes électorales, en garantissant pleinement le droit de vote des citoyens, notamment des personnes travaillant ou étudiant loin de leur lieu de résidence, des personnes handicapées et des personnes âgées. Une attention particulière devra être accordée aux zones présentant des caractéristiques spécifiques, telles que les parcs industriels et les zones frontalières comptant un grand nombre de travailleurs indépendants.

Il a également exhorté à créer des conditions favorables pour les candidats à l’Assemblée nationale présentés par le ressort central, à suivre de près l’opinion publique et à résoudre rapidement, conformément à la loi, les plaintes, dénonciations et recommandations liées aux élections. Il a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité politique et l’ordre public sur l’ensemble du territoire provincial.

Photo : VNA/CVN

Il a en outre demandé de renforcer les activités d’information et de communication avant, pendant et après les élections, en mettant l’accent sur la présentation des biographies et des programmes d’action des candidats, tout en luttant activement contre les informations erronées et les distorsions portant atteinte au scrutin.

Il a invité Dông Thap à élaborer de manière proactive des scénarios pour l’organisation des élections, à résoudre les difficultés dès la base et à prévoir les situations susceptibles de survenir. Il a demandé une direction et une coordination étroites afin de garantir la sécurité des bureaux de vote, des urnes, des bulletins, des sceaux officiels et des lieux de dépouillement.

Auparavant, dans la matinée du 31 janvier, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân avait inspecté les préparatifs du bureau de vote N°10, relevant de la circonscription électorale N°5 de la commune de Ba Sao.

VNA/CVN