Les élections de la XVIe AN, un jalon important de la vie politique du Vietnam

Selon l’ambassadrice du Laos, Khamphao Ernthavanh, les élections législatives et locales 2026-2031 du Vietnam constituent un événement d’une grande importance et un jalon marquant dans la vie politique du Vietnam.

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Photo : Viêt Duc/VNA/CVN

Le Vietnam organisera le 15 mars les élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

À cette occasion, l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur l’importance de cet événement politique majeur pour le développement du Vietnam et sur les perspectives de coopération parlementaire entre les deux pays.

Selon elle, ces élections permettent au peuple vietnamien d’exercer directement ses droits démocratiques en choisissant des représentants compétents et intègres appelés à siéger au sein de l’organe suprême du pouvoir d’État ainsi que dans les institutions locales.

Elle a souligné que ce processus contribuera à consolider et à perfectionner l’appareil du système politique, du niveau central au niveau local. Les élections se tiennent dans un contexte où le Vietnam met en œuvre les orientations stratégiques définies lors du XIVᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV), visant à faire du pays une économie en développement à industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, avant de devenir un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Au cours des dernières années, le Vietnam a enregistré des résultats économiques remarquables, avec un produit intérieur brut dépassant 500 milliards de dollars, une croissance économique dynamique et un volume total du commerce extérieur atteignant environ 900 milliards de dollars. Ces réalisations constituent une base solide pour poursuivre les stratégies de développement axées notamment sur la transformation numérique, l’économie verte, l’innovation et l’amélioration de la productivité.

Dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes - rivalités géopolitiques, conflits régionaux et défis mondiaux tels que le changement climatique ou encore la sécurité énergétique et alimentaire - l’ambassadrice a estimé que le maintien de la stabilité politique et d’un système de gouvernance efficace est essentiel pour soutenir le développement du pays.

Elle s’est dite convaincue que les députés de la nouvelle législature de l’Assemblée nationale et les élus des Conseils populaires continueront de représenter efficacement les aspirations de la population, tout en renforçant la supervision de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement.

Évoquant la coopération bilatérale, la diplomate a rappelé que les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de partenariat stratégique entre le Laos et le Vietnam se sont continuellement consolidées ces dernières années, notamment grâce au rôle actif des organes législatifs des deux pays.

La coopération interparlementaire s’est notamment manifestée par des échanges réguliers de délégations, le partage d’expériences en matière législative et l’appui technique au renforcement des capacités institutionnelles, notamment pour l’Assemblée nationale du Laos. Les deux parties coordonnent également leurs positions au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, tels que l’Union interparlementaire (UIP) et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).

L’ambassadrice a exprimé sa confiance dans le fait que la 16ᵉ Assemblée nationale du Vietnam continuera de contribuer activement au renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays, favorisant ainsi le développement des relations bilatérales dans les domaines économique, commercial, des infrastructures et des échanges entre les peuples.

S’appuyant sur le niveau élevé de confiance politique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, elle s’est déclarée convaincue que les parlements du Laos et du Vietnam poursuivront leur coordination étroite au service de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région et dans le monde.

VNA/CVN