Le Laos accorde toujours une grande importance à ses relations avec le Vietnam

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a souligné l’importance historique de la prochaine visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith et de son épouse.

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, l’a qualifiée de preuve éclatante des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération globale et du partenariat stratégique entre les deux pays.

Prévue les 26 et 27 janvier, juste après le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), cette visite vise non seulement à féliciter les dirigeants vietnamiens pour le succès du Congrès, mais illustre également une confiance politique absolue et un engagement stratégique à long terme entre les deux Partis et les deux États, a déclaré l’ambassadrice lors d’une récente interview accordée à la presse.

Elle s’est dite convaincue que cette visite contribuerait à renforcer la coopération bilatérale, en créant une nouvelle dynamique et en permettant aux deux parties de poursuivre une coordination étroite dans la mise en œuvre des accords de haut niveau, ainsi que des objectifs de développement de chaque Parti et de chaque pays dans la nouvelle période.

Évoquant le succès du XIVe Congrès du PCV, l’ambassadrice a adressé ses félicitations au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens. Elle a estimé que cet événement témoignait de la direction avisée, de la solidité politique et de la vision stratégique du PCV.

Les orientations importantes adoptées lors du Congrès permettraient au Vietnam de poursuivre un développement rapide et durable et de renforcer son rôle et sa position sur la scène régionale et internationale.

Du point de vue du Laos, a-t-elle ajouté, les réalisations du Vietnam au cours des quarante années de Renouveau ainsi que les orientations stratégiques définies pour l’avenir constituent une source d’inspiration et une leçon précieuse pour les pays en développement, dont le Laos.

Enfin, l’ambassadrice a réitéré la volonté du Laos de continuer à coopérer étroitement avec le Vietnam, au bénéfice des deux peuples et pour la paix, la stabilité et le développement de la région.

