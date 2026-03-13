L’ambassade du Vietnam en Chine organise la "Rencontre avec la presse 2026"

Le 12 mars, l’ambassade du Vietnam en Chine a organisé une "Rencontre avec la presse 2026", réunissant des représentants des organes de gestion de la presse, plusieurs instituts de recherche ainsi que des dizaines d’agences de presse centrales et locales chinoises. L’événement s’est tenu en présence de correspondants de médias vietnamiens basés à Pékin.

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Photo : Công Tuyên/VNA/CVN

Présentant les réalisations du Vietnam dans divers domaines en 2025, l’ambassadeur Pham Thanh Binh a mis en avant plusieurs résultats marquants, notamment une croissance du produit intérieur brut (PIB) estimée à 8,02% par rapport à l’année précédente. La taille de l’économie vietnamienne en 2025 est estimée à plus de 514 milliards de dollars tandis que le commerce extérieur total a dépassé 930 milliards de dollars.

Le Vietnam a par ailleurs poursuivi des percées stratégiques sur le plan institutionnel, avec une réforme administrative vigoureuse, la fusion de certaines unités administratives aux niveaux provincial et municipal ainsi que l’application d’un modèle d’administration locale à deux niveaux. Sur le plan diplomatique, les principaux dirigeants du pays ont mené 75 activités extérieures au cours de l’année.

Pham Thanh Binh a affirmé que le XVIe Congrès national du Parti constitue un événement historique, ouvrant une orientation de développement à long terme pour le pays et marquant une nouvelle avancée théorique et pratique dans le parcours de développement du Vietnam. Ce congrès a fixé des objectifs stratégiques visant à faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, puis à concrétiser la vision de devenir, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé.

Photo : Công Tuyên/VNA/CVN

Le Vietnam continue de poursuivre une ligne diplomatique indépendante, autonome, fondée sur la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, tout en s’intégrant activement à la communauté internationale. Le pays met également l’accent sur le renforcement de son "autonomie stratégique" afin d’accroître sa capacité d’adaptation et de développement dans le nouveau contexte mondial.

Concernant les relations bilatérales, l’ambassadeur a réaffirmé que le Vietnam considère toujours le partenariat de coopération stratégique global avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité majeure de sa politique étrangère. Il a également indiqué que la coopération économique et commerciale, ainsi que les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation, du tourisme et des échanges entre les peuples, ont été renforcés. Parmi les initiatives notables figure le programme "Voyage rouge : recherche et études des jeunes", lancé par les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États.

Le diplomate a par ailleurs souligné le rôle important des agences de presse vietnamiennes et chinoises dans le renforcement de la compréhension mutuelle et la promotion de l’amitié entre les deux pays. Il a remercié les médias pour leur coopération active dans la diffusion d’informations rapides et objectives sur la situation de chaque pays ainsi que sur les avancées significatives des relations bilatérales.

VNA/CVN