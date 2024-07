Nà Su, un village touristique des Thai blancs à Diên Biên

En valorisant le potentiel de l’environnement naturel du village, ainsi que l’identité culturelle traditionnelle unique de ces villageois, les autorités et les habitants locaux se sont unis pour développer un modèle de tourisme communautaire, le premier du district de Nâm Pô. Presque deux ans après l’ouverture à l’accueil de visiteurs, Nà Su est devenu une destination à ne pas manquer pour les voyageurs à Diên Biên.

Outre la beauté naturelle majestueuse, à Nà Su, les touristes peuvent également découvrir la vie quotidienne et les activités des Thai blancs, participer à la préparation de leurs repas, à des échanges culturels et artistiques et séjourner chez des familles d’accueil.

Voyageant en famille, Trân Thanh Phuong, qui vient de la province voisine de Son La, confie : “Ici, non seulement la nature est magnifique, le climat frais, l’air pur et les paysages charmants, mais l’hospitalité des habitants locaux et le professionnalisme des services d’hébergement et de restauration sont également des atouts”.

En 2023, le village de tourisme communautaire de Nà Su a accueilli plus de 6.000 visiteurs.

Texte et photos : Xuân Tu - Linh Thao/VNA/CVN