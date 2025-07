Le Fonds de développement du secteur du bambou tient le bon bout

La Vietnam Bamboo Foundation a annoncé le 28 juillet le lancement officiel du Fonds de développement du secteur du bambou du Vietnam, prévu à Hô Chi Minh-Ville. Ce fonds vise à promouvoir un développement global et durable d’un secteur à fort potentiel économique, culturel et environnemental.

Photo : THSP/CVN

Selon un représentant du fondateur de la Vietnam Bamboo Foundation, le bambou est l’une des ressources renouvelables les plus rapides, avec une forte capacité d’absorption du carbone. Il permet de lutter contre l’érosion, de restaurer les sols dégradés et s’adapte parfaitement aux conditions écologiques et climatiques du Vietnam.

Cependant, le secteur du bambou reste encore morcelé, sans orientation à long terme et loin d’avoir exploité tout son potentiel. La création de ce fonds vise à mobiliser la force des communautés et à rassembler les ressources sociales pour développer l’économie du bambou comme une réponse verte, durable pour les moyens de subsistance locaux et la protection de l’environnement.

Le fonds se concentrera sur trois axes principaux : l’accompagnement des populations, en particulier des minorités ethniques vivant dans les zones montagneuses, dans la culture durable du bambou, l’amélioration des moyens de subsistance et la contribution à la protection des forêts en amont.

Les produits issus du bambou seront transformés en profondeur, avec le développement de biens respectueux de l’environnement tels que des meubles, des articles ménagers, des produits de mode, de l’alimentation à base de bambou, tout en construisant un marché de consommation à la fois national et international.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Par ailleurs, le fonds ambitionne de connecter les acteurs de la filière, de contribuer à la revitalisation des villages artisanaux traditionnels, au développement du tourisme écologique, ainsi qu’à l’éducation des jeunes générations sur le rôle du bambou dans la vie contemporaine et dans la dynamique de développement durable.

Le Fonds de développement du secteur du bambou du Vietnam fonctionnera selon un modèle d’entreprise sociale à but non lucratif, avec une finalité tournée vers l’intérêt communautaire et les objectifs de développement durable.

Il s’agit également de l’une des initiatives marquant la célébration de la Journée mondiale du bambou (World Bamboo Day), qui a lieu chaque année le 18 septembre.

Selon le programme, le Forum du bambou du Vietnam rassemblera des experts, des organisations sociales, des entreprises et des décideurs politiques vietnamiens et internationaux afin d’échanger des solutions innovantes, efficaces et durables pour le développement de la filière bambou au Vietnam.

NDEL/VNA/CVN