Ukraine : Volodymyr Zelensky annonce l’aval des garanties de sécurité américaines

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les garanties de sécurité américaines pour l'Ukraine avaient pleinement été approuvées, a rapporté lundi 29 décembre l'agence de presse Interfax-Ukraine.

S'exprimant devant les journalistes après son entretien avec le président américain Donald Trump, M. Zelensky a indiqué qu'un plan de paix en 20 points, qui fait partie de l'accord de paix proposé, avait été approuvé à 90%, et que les garanties de sécurité trilatérales impliquant les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine étaient "presque approuvées".

Selon M. Zelensky, les équipes ukrainienne et américaine se rencontreront en janvier pour finaliser les questions abordées pendant son entretien avec M. Trump.

Il a confirmé qu'un projet de cadre de paix pour mettre fin au conflit avec la Russie incluait des garanties de sécurité américaines pour l'Ukraine durant 15 ans, avec une possibilité de prolongation.

Il a également indiqué que l'Ukraine annulerait la loi martiale uniquement après avoir reçu des engagements sécuritaires de la part de ses partenaires.

La présence de troupes internationales en Ukraine est une condition nécessaire pour les garanties de sécurité, a noté M. Zelensky. Il a souligné que la présence de troupes internationales serait un élément crucial de ces garanties et que les Parlements des pays partenaires devaient la ratifier.

