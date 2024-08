La liste des 50 plus prestigieuses et efficaces entreprises publiques en 2024 dévoilée

Vietnam Report et le journal VietNamNet ont annoncé la liste des 50 plus prestigieuses et efficaces entreprises publiques (VIX50) au Vietnam en 2024 lors d'une cérémonie tenue le 2 août.

La Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) est arrivée en tête du classement, suivie du géant de la technologie FPT Corporation, du promoteur immobilier Vinhomes, de l'Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB), de la Banque commerciale par actions du développement de Ho Chi Minh-Ville (HDBank), de la Banque commerciale par actions de l’armée (MBBank), de la Banque d’investissement et de développement du (BIDV), de la Banque commerciale par actions de développement des Technologies et du Commerce (Techcombank), de la Banque commerciale par actions de l’Industrie et du Commerce (Vietinbank) et de la Gemadept Corporation.

Depuis 2021, Vietnam Report révèle chaque année le classement VIX50, qui récompense les entreprises publiques prestigieuses et efficaces. Cette cérémonie est un rassemblement distingué et influent au sein de la communauté d'affaires vietnamienne, soulignant la reconnaissance et l'estime du pays pour les entreprises publiques faisant preuve d'une grande efficacité et d'une grande responsabilité dans l'économie.

Le classement sert de référence de réputation, permettant aux entreprises de susciter une attention accrue et des critiques favorables de la part des investisseurs, des institutions financières et des médias. Cette distinction sert également de catalyseur pour que les entreprises poursuivent leur croissance et améliorent leur position sur le marché.

Après deux années marquées par des politiques monétaires strictes et des fluctuations du taux de change, le marché boursier vietnamien anticipe de nombreuses nouvelles perspectives de croissance cette année. Notamment, l'engagement résolu du gouvernement à le soutenir d'ici 2025, en mettant l'accent sur le développement durable, la sécurité et la transparence, l'établissement et le maintien de la réputation apparaissent comme primordiaux pour les entreprises publiques.

La réputation joue un rôle central dans le sentiment des investisseurs, servant de pierre angulaire à la croissance durable et à la croissance de la valeur de l'entreprise.

Le rapport du Vietnam récompense les 50 entreprises publiques les plus prestigieuses et les plus efficaces en 2024 pour célébrer celles dotées d'une assise financière solide, de réalisations notables dans la fourniture de produits et de services aux clients et dotée d'une réputation impressionnante auprès du public et des investisseurs.

Les représentants reconnus font non seulement preuve d'excellence en matière de résilience financière et de communication, mais présentent également un potentiel de croissance, un niveau de développement durable, une gouvernance de qualité et une position de leader au sein de leurs secteurs respectifs.

Dans le cadre de l'événement, le comité d'organisation a également annoncé les 10 entreprises les plus prestigieuses des secteurs de la banque, de l'assurance, de la technologie et de l'agriculture de haute technologie en 2024. Cette reconnaissance vise à honorer des entreprises expérimentées, estimées et réputées qui contribuent positivement à l'avancement global de l'industrie et à l'économie vietnamienne dans son ensemble, méritant le titre de "leaders de l'industrie" dans des secteurs économiques vitaux.

Il convient de noter que la cérémonie d'annonce des 50 meilleures entreprises publiques prestigieuses et efficaces de cette année s'est déroulée en même temps que le Vietnam Top 500 CEO Golf Championship 2024 (VCG500). Ce tournoi de golf annuel rassemble des personnalités de premier plan d'entreprises vietnamiennes de premier plan, dont les entreprises VIX50, favorisant les connexions, le partage des connaissances et l'élargissement des opportunités de collaboration commerciale.

