Les dirigeants rendent hommage à l’ancien vice-président Doàn Duy Thành

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont organisé jeudi 12 février à Hanoi une cérémonie de condoléances et une cérémonie commémorative à la mémoire de l’ancien vice-président du Conseil des ministres (actuellement gouvernement), Doàn Duy Thành.

Photo : VNA/CVN

Doàn Duy Thành a occupé de hautes fonctions publiques pendant des décennies. Il a été membre du Comité central du Parti lors de ses Ve et VIe mandats, député à l’Assemblée nationale lors des VIIe et VIIIe législatures, secrétaire du Comité du Parti de Hai Phong et président du Comité populaire de Hai Phong, ministre du Commerce extérieur, ministre des Relations économiques extérieures (actuellement ministère de l’Industrie et du Commerce), directeur de l’Institut central de gestion économique et président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam.

Une délégation du Comité central du Parti et du gouvernement, conduite par Pham Minh Chinh, membre du Politburo du XIIIe mandat et Premier ministre, a rendu hommage à l’ancien vice-président et présenté ses condoléances à sa famille.

Une autre délégation, représentant le Bureau présidentiel et conduite par Vo Thi Anh Xuân, secrétaire du Comité central du Parti et vice-présidente de la République, a également présenté ses respects et ses condoléances à la famille endeuillée.

Une délégation de l’Assemblée nationale, conduite par le vice-président Vu Hông Thanh, est venue rendre hommage au défunt et présenter ses condoléances.

Une délégation représentant le Comité central du FPV, conduite par Hà Thi Nga, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti du FPV et des organisations de masse centrales, et vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du FPV, a également rendu hommage au défunt.

Parmi les personnes présentes figuraient l’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, ainsi que de nombreux dirigeants actuels et anciens du Parti et de l’État.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et d’autres dirigeants ont envoyé des couronnes de fleurs en signe de deuil.

La cérémonie d’inhumation aura lieu le 13 février à 09h45 au cimetière de son village natal, dans le hameau de Tuong Vu, commune de Lai Khê, ville de Hai Phong, dans le Nord.

VNA/CVN