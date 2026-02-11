Hai Phong consulte sur les candidats à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires

Toutes les communes et tous les quartiers de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) ont jusqu’à présent mené à bien des consultations électorales auprès des électeurs, à leur domicile, pour les candidats à l’Assemblée nationale de la XVI e législature et aux Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, conformément aux délais et procédures établis.

Photo : Xuân Truong/CVN

Selon le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FFV) de Hai Phong, la ville comptait 33 candidats aux élections législatives de la XVIe législature et aux élections des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031

À l’issue de consultations menées auprès des électeurs à leur domicile, le candidat indépendant a recueilli moins de 50% des suffrages, tandis que les 32 candidats désignés ont obtenu l’unanimité. Par conséquent, seuls 32 candidats sont éligibles pour le troisième tour de consultations.

Parmi les 157 candidats au Conseil populaire municipal, la grande majorité a été approuvée à l’unanimité par les électeurs, un seul ayant obtenu moins de 50% des voix. En conséquence, 156 candidats sont éligibles et un seul est déclaré inéligible pour le troisième tour de consultations.

Lors de ces conférences, les électeurs locaux ont examiné les critères, les listes et les brèves biographies des candidats, et ont donné leur avis en toute franchise et responsabilité. Ces réunions se sont déroulées de manière sérieuse, démocratique et transparente, avec une large participation des représentants des ménages.

La plupart des candidats ont été jugés politiquement fermes, moralement intègres et exemplaires dans leur mode de vie, dotés de solides compétences professionnelles, d’un grand sens des responsabilités, de liens étroits avec la population et d’une participation active aux mouvements locaux.

Les électeurs ont exprimé l’espoir que, s’ils étaient élus, les candidats continueraient d’assumer leurs responsabilités, resteraient proches des citoyens et défendraient mieux les droits et intérêts légitimes du public.

Ces conférences constituent une étape essentielle du processus de consultation des candidats, permettant d’évaluer leur intégrité politique, leur moralité, leur mode de vie et leurs liens étroits avec la population. Ce processus contribue à sélectionner des représentants compétents et qualifiés, reflétant fidèlement la volonté et les aspirations du peuple.

Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FFV) de Hai Phong compile actuellement les résultats des consultations électorales en vue de la désignation des candidats aux conseils populaires communaux. Le troisième tour de consultations est prévu le 12 février.

VNA/CVN