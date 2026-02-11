Le chef du Parti assiste à la mise en chantier d’une école-internat à Dak Lak

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté mercredi 11 février à la cérémonie de mise en chantier de l’école-internat primaire et secondaire d’Ea Rok, dans la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre).

Photos : Thông Nhât/VNA/CVN

Cet événement était organisé conjointement par l’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam (APV) et le Comité populaire provincial. Ce projet revêt une importance concrète pour l’éducation et la formation, ainsi que pour le développement socio-économique de la province.

Lors de la cérémonie, le chef d’état-major adjoint de l’APV, Phùng Sy Tan, a souligné qu’Ea Rok, localité abritant une importante population de minorités ethniques, est confrontée à des difficultés socio-économiques considérables, tandis que les infrastructures d’enseignement et d’apprentissage demeurent insuffisantes. Dans ce contexte, la construction d’un internat de niveau intermédiaire, offrant des conditions propices aux études, à la vie quotidienne et à l’épanouissement personnel des élèves, est à la fois nécessaire et conforme aux aspirations des habitants et aux besoins de développement de la localité.

Des salles de classe bien équipées

L’école, construite sur un terrain de près de 6 ha dans la commune d’Ea Rok, comprendra 18 classes : 10 pour le primaire et 8 pour le secondaire. Elle sera dotée de salles de classe entièrement équipées, d’une bibliothèque, d’une salle polyvalente et d’un internat moderne. L’investissement total s’élève à 150 milliards de dôngs (5,78 millions de dollars), financés par des ressources et des entreprises relevant du ministère de la Défense.

Dans son allocution, le secrétaire général Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a souligné que, tout au long du processus de direction révolutionnaire, le Parti a toujours accordé une grande importance à l’éducation, en particulier dans les zones à minorités ethniques et les régions reculées et défavorisées.

Parallèlement à l’adoption de politiques majeures visant à réformer en profondeur et à développer globalement l’éducation et la formation, le Parti et l’État ont clairement identifié la nécessité d’étendre l’aide et les investissements éducatifs aux zones les plus vulnérables, où un investissement fondamental et à long terme est indispensable pour parvenir à un changement substantiel, a-t-il indiqué.

Cette approche, a-t-il noté, reflète une philosophie de développement centrée sur le peuple, qui considère l’investissement dans l’éducation comme un investissement dans l’avenir et dans le développement durable du pays.

Le leader du Parti a souligné que cet internat n’est pas un simple projet de construction, mais une œuvre d’une profonde importance sociale, témoignant de l’attention portée par le Parti et l’État aux enfants des communautés ethniques minoritaires dans les zones défavorisées.

Ce projet contribuera à une avancée majeure dans le développement de l’éducation locale, à former des ressources humaines sur place, à élever progressivement le niveau intellectuel et à améliorer la qualité des ressources humaines, favorisant ainsi le développement socio-économique, améliorant les conditions de vie de la population et préservant les identités culturelles ethniques, a-t-il déclaré.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Afin de garantir le bon déroulement et l’achèvement du projet dans les délais impartis, il a exhorté le ministère de la Défense à poursuivre la surveillance des travaux de construction pour assurer le respect des normes de qualité, techniques et de sécurité, et ce, en étroite coordination avec les organismes compétents et les autorités locales.

Il a également encouragé Dak Lak, le secteur de l’éducation, les comités et autorités locaux du Parti, ainsi que l’établissement scolaire, à préparer proactivement le personnel enseignant, les programmes scolaires et les plans de gestion afin de garantir un fonctionnement optimal une fois le projet achevé.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé l’espoir que les élèves de la commune d’Ea Rok et de la province de Dak Lak dans son ensemble cultiveront le goût d’apprendre, la détermination nécessaire pour surmonter les difficultés et étudieront pour s’épanouir, échapper à la pauvreté et contribuer au développement de leur patrie.

À l’occasion du Nouvel An 2026 et à l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval, il a adressé ses salutations les plus chaleureuses et ses meilleurs vœux aux vétérans de la révolution et à toutes les communautés ethniques, ainsi qu’aux enseignants et aux élèves de la commune d’Ea Rok.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général Tô Lâm et le général Phan Van Giang, membre du Politburo et ministre de la Défense, ont également offert des cadeaux à l’organisation locale du Parti, aux enseignants, aux élèves et aux familles défavorisées de la localité.

VNA/CVN