Élections législatives : la 3e conférence de concertation valide 217 candidats des organes centraux

Le 11 février à Hanoï, le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a organisé la troisième conférence de concertation afin de sélectionner et dresser la liste des personnes remplissant les conditions pour se porter candidates à la XVI e législature de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, lors de la deuxième conférence de concertation tenue le 2 février, une liste préliminaire de 217 candidats issus des organes centraux avait été établie.

Selon la Résolution N°1277 du Comité permanent de l’Assemblée nationale (5 février 2026), le nombre total de candidats pré-sélectionnés au niveau central et local s’élève à 1.093, dont 217 pour les organes centraux.

À l’issue des consultations organisées entre le 4 et le 8 février auprès des électeurs sur les lieux de travail et de résidence, les 217 candidats issus des organes centraux désignés ont obtenu 100% d’avis favorables, sans qu’aucune question nécessitant vérification ne soit soulevée.

Parmi eux figurent 152 candidats sortants (70%), 48 femmes (22,12%), 5 non-membres du Parti (2,3%), 23 personnes issues des minorités ethniques (10,6%). On compte également 22 professeurs ou professeurs associés, 78 docteurs, 89 titulaires d’un master et 28 diplômés universitaires.

À l’unanimité, les délégués ont validé la liste des 217 personnes remplissant les critères pour se porter candidates.

Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du FPV et des organes centraux, a souligné que ce résultat reflète le sens des responsabilités et le consensus élevé des organes centraux et des électeurs dans la sélection de candidats qualifiés, représentatifs de la volonté et des aspirations du peuple.

Après la conférence, la liste sera transmise au Conseil électoral national pour publication officielle. Les comités du FPV aux niveaux provincial et communal coordonneront ensuite l’organisation des rencontres entre candidats et électeurs, conformément à la loi.

Les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 constituent un événement politique majeur et une large consultation démocratique, a affirmé Mme Minh Hoài, réitérant l’engagement du FPV à garantir un processus démocratique, transparent et conforme à la loi.

VNA/CVN