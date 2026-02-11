Message de sympathie suite aux graves inondations au Mozambique

À la suite des lourdes pertes humaines et matérielles causées par les récentes inondations prolongées au Mozambique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a adressé un message de sympathie au président du Front de libération du Mozambique (FRELIMO) et président du Mozambique, Daniel Francisco Chapo.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans son message, Tô Lâm a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens se tiennent aux côtés du Parti, de l’État et du peuple mozambicains en cette période difficile. Il a également annoncé une aide de 100.000 dollars accordée par le Vietnam afin de contribuer aux efforts de relèvement après les catastrophes naturelles.

À cette occasion, le président Luong Cuong, a fait de même à son homologue mozambicain Daniel Francisco Chapo, exprimant sa solidarité face aux difficultés et souhaitant au peuple mozambicain un rapide retour à la normale dans les zones touchées.

VNA/CVN