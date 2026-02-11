icon search
mask
Politique
Le PM rend visite à des anciens dirigeants et hommage à des disparus du Parti et de l’État

À l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et présenté ses vœux à des anciens dirigeants du Parti et de l’État avant de déposer de l’encens en mémoire de responsables disparus, à Hô Chi Minh-Ville.

>> Le secrétaire général Tô Lâm rend hommage aux martyrs dans le Sud

>> Têt : le permanent du Secrétariat du Parti rend visite à d’anciens dirigeants du Parti

>> Le chef du Parti rencontre des généraux à la retraite à l’aube du Nouvel An lunaire

>> Le secrétaire général salue la mémoire des anciens dirigeants du Parti et de l’État

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) présente ses vœux de Nouvel An au camarade Nguyên Minh Triêt (2e à gauche), ancien président de la République.
Photo : VNA/CVN
Le Premier ministre Pham Minh Chinh présente ses vœux de Nouvel An à la famille du camarade Nguyên Tân Dung (droite), ancien Premier ministre.
Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement s’est notamment rendu auprès des anciens présidents Nguyên Minh Triêt et Truong Tân Sang ainsi que de l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung. Il leur a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de succès pour la nouvelle année, exprimant le souhait qu’ils continuent à apporter leurs précieuses contributions au développement national.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh présente ses vœux de Nouvel An à la famille du camarade Phan Van Khai (1933-2018), ancien Premier ministre.
Photo : VNA/CVN

Informant les anciens dirigeants des activités du gouvernement après le succès du XIVe Congrès national du Parti, il a souligné la détermination à mettre en œuvre les résolutions stratégiques afin d’atteindre une croissance à deux chiffres dès 2026, en vue des objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045.

Le Premier ministre a également affirmé l’attention portée à l’organisation du Têt dans l’esprit de "ne laisser personne de côté", afin que chaque foyer puisse célébrer le Têt dans la joie, la sécurité et la dignité.

Le PM Pham Minh Chinh se rend hommage de l'ancien secrétaire général du Parti Nguyên Van Linh (1915-1998).
Photos : VNA/CVN

Les anciens dirigeants ont salué les acquis socio-économiques du pays et exprimé leur confiance dans les perspectives de développement.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a rendu hommage aux anciens dirigeants disparus, dont des défunts secrétaires généraux et Premiers ministres, saluant leur dévouement à la nation. Il a présenté ses vœux aux familles des défunts.

Il a aussi honoré la mémoire d’anciens responsables de la sécurité et des affaires intérieures.

VNA/CVN

#visite #voeux #Nouvel An #hommage

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top