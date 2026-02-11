Le PM rend visite à des anciens dirigeants et hommage à des disparus du Parti et de l’État

À l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et présenté ses vœux à des anciens dirigeants du Parti et de l’État avant de déposer de l’encens en mémoire de responsables disparus, à Hô Chi Minh-Ville.

>> Le secrétaire général Tô Lâm rend hommage aux martyrs dans le Sud

>> Têt : le permanent du Secrétariat du Parti rend visite à d’anciens dirigeants du Parti

>> Le chef du Parti rencontre des généraux à la retraite à l’aube du Nouvel An lunaire

>> Le secrétaire général salue la mémoire des anciens dirigeants du Parti et de l’État

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement s’est notamment rendu auprès des anciens présidents Nguyên Minh Triêt et Truong Tân Sang ainsi que de l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung. Il leur a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de succès pour la nouvelle année, exprimant le souhait qu’ils continuent à apporter leurs précieuses contributions au développement national.

Photo : VNA/CVN

Informant les anciens dirigeants des activités du gouvernement après le succès du XIVe Congrès national du Parti, il a souligné la détermination à mettre en œuvre les résolutions stratégiques afin d’atteindre une croissance à deux chiffres dès 2026, en vue des objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045.

Le Premier ministre a également affirmé l’attention portée à l’organisation du Têt dans l’esprit de "ne laisser personne de côté", afin que chaque foyer puisse célébrer le Têt dans la joie, la sécurité et la dignité.

Photos : VNA/CVN

Les anciens dirigeants ont salué les acquis socio-économiques du pays et exprimé leur confiance dans les perspectives de développement.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a rendu hommage aux anciens dirigeants disparus, dont des défunts secrétaires généraux et Premiers ministres, saluant leur dévouement à la nation. Il a présenté ses vœux aux familles des défunts.

Il a aussi honoré la mémoire d’anciens responsables de la sécurité et des affaires intérieures.

VNA/CVN