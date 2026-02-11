Le PM rend visite à des anciens dirigeants et hommage à des disparus du Parti et de l’État

>> Le secrétaire général Tô Lâm rend hommage aux martyrs dans le Sud
|Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) présente ses vœux de Nouvel An au camarade Nguyên Minh Triêt (2e à gauche), ancien président de la République.
|Photo : VNA/CVN
|Le Premier ministre Pham Minh Chinh présente ses vœux de Nouvel An à la famille du camarade Nguyên Tân Dung (droite), ancien Premier ministre.
|Photo : VNA/CVN
Le chef du gouvernement s’est notamment rendu auprès des anciens présidents Nguyên Minh Triêt et Truong Tân Sang ainsi que de l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung. Il leur a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de succès pour la nouvelle année, exprimant le souhait qu’ils continuent à apporter leurs précieuses contributions au développement national.
|Le Premier ministre Pham Minh Chinh présente ses vœux de Nouvel An à la famille du camarade Phan Van Khai (1933-2018), ancien Premier ministre.
|Photo : VNA/CVN
Informant les anciens dirigeants des activités du gouvernement après le succès du XIVe Congrès national du Parti, il a souligné la détermination à mettre en œuvre les résolutions stratégiques afin d’atteindre une croissance à deux chiffres dès 2026, en vue des objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045.
Le Premier ministre a également affirmé l’attention portée à l’organisation du Têt dans l’esprit de "ne laisser personne de côté", afin que chaque foyer puisse célébrer le Têt dans la joie, la sécurité et la dignité.
|Le PM Pham Minh Chinh se rend hommage de l'ancien secrétaire général du Parti Nguyên Van Linh (1915-1998).
|Photos : VNA/CVN
Les anciens dirigeants ont salué les acquis socio-économiques du pays et exprimé leur confiance dans les perspectives de développement.
À cette occasion, Pham Minh Chinh a rendu hommage aux anciens dirigeants disparus, dont des défunts secrétaires généraux et Premiers ministres, saluant leur dévouement à la nation. Il a présenté ses vœux aux familles des défunts.
Il a aussi honoré la mémoire d’anciens responsables de la sécurité et des affaires intérieures.
VNA/CVN