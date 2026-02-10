Le secrétaire général salue la mémoire des anciens dirigeants du Parti et de l’État

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rendu hommage, mardi après-midi 10 février à Hanoi, aux anciens secrétaires généraux Truong Chinh, Lê Duân, Dô Muoi, Lê Kha Phiêu, Nguyên Phu Trong et au général Vo Nguyên Giap et leur a exprimé sa profonde gratitude.

>> Le secrétaire général Tô Lâm adresse ses vœux de Nouvel An à Tây Ninh

>> Têt : hommage du chef du Parti aux figures révolutionnaires vietnamiennes

>> Le chef du Parti rencontre des généraux à la retraite à l’aube du Nouvel An lunaire

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a offert de l’encens en mémoire des anciens dirigeants du Parti et de l’État à l’occasion du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 2026) et à l’aube du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

Il s’est cordialement enquis des conditions de vie et du travail des membres des familles des anciens secrétaires généraux Truong Chinh, Lê Duân, Dô Muoi, Lê Kha Phiêu, Nguyên Phu Trong; exprimant son souhait qu’elles continuent à perpétuer les traditions, s’efforcent constamment de réaliser de nombreux accomplissements dans leur travail et contribuent activement à la construction du pays.

Le camarade Truong Chinh était un élève exceptionnel et proche du Président Hô Chi Minh, un communiste inébranlable et exemplaire, une grande personnalité, un dirigeant hors pair du Parti et de la révolution vietnamienne, un exemple éclatant de volonté révolutionnaire, de conduite intègre et de discipline organisationnelle, qui a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Durant ses 81 ans, dont plus de 60 ans d’activité révolutionnaire, il s’est vu confier de nombreuses responsabilités importantes par le Parti et l’État : secrétaire général, président du Comité permanent de l’Assemblée nationale, président du Conseil d’État, conseiller du Comité central du Parti… À chaque poste qu’il a occupé, il a toujours fait preuve d’une rigueur, d’une méticulosité, d’une prudence, d’une humilité et d’une simplicité exemplaires dans son travail.

En tant que secrétaire général, conscient des enjeux de l’époque, des réalités du pays et des aspirations du peuple, il avait initié, de concert avec le Comité central du Parti, le processus de rénovation. Le VIe Congrès national du Parti est devenu le congrès du renouveau, marquant une étape glorieuse et un tournant dans l’histoire de la révolution vietnamienne.

Le secrétaire général Lê Duân était un dirigeant exceptionnel et brillant du Parti, ainsi qu’un théoricien créatif et prolifique. Durant ses près de 60 de vie révolutionnaire, le il a participé à des activités dans les trois régions du Vietnam - Centre, Sud et Nord - surmontant tous les épreuves et défis ; et s’était vu confier de nombreuses responsabilités importantes.

Quel que soit son poste, il s’était dévoué au Parti et au peuple, accomplissant avec brio toutes les missions qui lui ont été confiées. Il est un exemple éclatant de lutte et de sacrifice pour l’indépendance nationale et le socialisme, pour l’idéal communiste. Sur le plan international, il avait joué un rôle déterminant dans la construction et la consolidation de la solidarité spéciale, de la coopération globale et de l’amitié fraternelle entre le Vietnam, l’Union soviétique et les autres pays socialistes frères.

Le secrétaire général Dô Muoi, fervent membre du Parti communiste, a consacré sa vie entière aux idéaux d’indépendance nationale et de socialisme, ainsi qu’au bonheur du peuple. Forgé par les guerres de résistance et l’œuvre d’édification et de défense nationales, il a toujours conservé la volonté et les qualités d’un soldat communiste, servant de tout cœur la Patrie et le peuple. Quel que soit son poste, il a toujours apporté son enthousiasme et a formulé de nombreuses opinions pertinentes sur les grandes questions auxquelles le pays était confronté, œuvrant à la réalisation du socialisme choisi par le Parti, le Président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien.

Le secrétaire général Lê Kha Phiêu était un dirigeant fervent et dévoué, profondément responsable envers le Parti, la Patrie, le peuple et l’armée. Cadre trempé par les combats acharnés des guerres de libération nationale, la réunification du pays, les nobles missions internationales et l’édification et la défense de la Patrie, il a toujours conservé l’esprit et les qualités d’un soldat communiste, s’acquittant avec excellence de ses responsabilités envers le Parti, l’État et le peuple, et apportant de nombreuses contributions au Parti, à l’État et à l’armée.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un dirigeant exceptionnel, un exemple brillant de l’étude et de la mise en pratique de la pensée, de l’exemple moral et du style de vie Hô Chi Minh. Membre inébranlable du Parti communiste, il jouissait d’un grand prestige au sein du Parti, de l’État et du peuple. Par son intelligence profonde et aiguisée, il a légué au Parti, au peuple et à l’armée un système de pensée et une théorie précieux pour la révolution vietnamienne dans la nouvelle ère.

Tout au long de sa carrière révolutionnaire, il a accordé une attention particulière à l’édification et au remodelage du Parti et du système politique. Avec le Comité central, il avait élaboré et dirigé avec succès la mise en œuvre de politiques stratégiques pour l’édification et le remodelage du Parti, luttant avec résolution et persévérance contre l’individualisme, la dégradation idéologique et morale, la corruption et la négativité au sein du Parti.

Le général Vo Nguyên Giap - général légendaire et élève exceptionnel du Président Hô Chi Minh - avait consacré plus de 80 ans de sa vie à la révolution, apportant des contributions immenses et des accomplissements remarquables à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Sa vie et son œuvre étaient liées au développement de la révolution vietnamienne et aux étapes historiques marquantes, glorieuses et empreintes de sacrifice, du Parti et de la nation. Pendant plus de 30 ans, en tant que commandant en chef de l’armée et secrétaire de la Commission militaire centrale, il avait incarné avec brio l’esprit révolutionnaire, la créativité dans l’art militaire, la détermination à combattre et à vaincre, et à déjouer toutes les manœuvres et tactiques de guerre des ennemis.

VNA/CVN