Dak Lak appelée à devenir un pôle stratégique reliant les Hauts plateaux au littoral

En visite de travail à Dak Lak, le secrétaire général Tô Lâm a appelé la province à devenir un pôle stratégique reliant les Hauts plateaux du Centre au littoral et aux corridors économiques nationaux, en adoptant un nouveau modèle de croissance fondé sur l’innovation, les infrastructures stratégiques, le développement du secteur privé et la valorisation durable des ressources humaines et culturelles.

>> Présentationdes destinations et produits de Tây Nguyên aux visiteurs

>> Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, visite un poste de garde-frontière à Dak Lak

>> Le chef du Parti assiste à la mise en chantier d’une école-internat à Dak Lak

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Dans l’après-midi du 11 février, le secrétaire général Tô Lâm et une mission du Comité central du Parti ont tenu une séance de travail avec l’organisation du Parti, les autorités et la population de la province de Dak Lak. La rencontre a été connectée en ligne à 102 points relais au niveau des communes et quartiers de la province.

Le leader du Parti a salué les résultats obtenus par la province en 2025, qui témoignent du courage, des efforts considérables et du sens élevé des responsabilités du Comité du Parti, des autorités et de la population locale.

Il a souligné que Dak Lak doit affirmer son rôle de pôle de connexion entre les hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên), la région côtière du partie Sud du Centre, les zones frontalières et les corridors économiques nationaux.

Le leader du Parti a demandé l’élaboration d’un nouveau modèle de croissance, visant une croissance rapide mais de qualité, approfondie et résiliente, fondée sur la réorganisation des flux de développement.

La province doit résolument passer d’un modèle basé sur l’exploitation des ressources et une agriculture brute à un modèle axé sur la montée en gamme des chaînes de valeur, en faisant de l’industrie de transformation en profondeur, des énergies renouvelables, de l’économie maritime, du tourisme de qualité et de l’économie numérique les principaux moteurs.

Ce nouveau modèle doit reposer essentiellement sur l’augmentation de la productivité, l’innovation et la qualité institutionnelle, à travers la connexion des flux de ressources, de main-d’œuvre, de savoirs et de marchés. Le développement doit être étroitement associé à la protection des forêts et de l’environnement écologique et aux moyens de subsistance durables des habitants, notamment des minorités ethniques.

La province doit également lever de manière définitive les goulots d’étranglement institutionnels, en particulier ceux liés aux terres, aux exploitations agro-forestières et améliorer concrètement l’environnement des affaires, a souligné le dirigeant.

Il a aussi insisté sur la nécessité de développer vigoureusement le secteur privé, considéré comme l’un des moteurs les plus importants de la croissance. Il convient de renforcer de manière proactive le tissu entrepreneurial local, tant en nombre qu’en compétitivité. Les entreprises doivent se développer grâce à leurs capacités de gestion, à la technologie et à l’innovation.

Dak Lak doit se concentrer sur le développement des ressources humaines et l’amélioration de la qualité du capital humain, en tant que fondement durable et moteur décisif de son développement dans la nouvelle phase.

Le développement économique doit aller de pair avec l’investissement dans l’éducation, la formation professionnelle et l’amélioration des compétences, notamment pour les jeunes, les habitants issus des minorités ethniques et des zones rurales, afin d’assurer un développement inclusif et durable.

Le secrétaire général a souligné que tous les objectifs de croissance et tous les projets d’investissement doivent être évalués par l’amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles ainsi que la sécurité des populations, en particulier des minorités ethniques, des habitants des zones reculées et isolées et des régions fortement exposées aux catastrophes naturelles et au changement climatique.

Le développement économique doit être étroitement lié à la protection de l’environnement. Par ailleurs, la province doit considérer la culture des hauts plateaux et la culture maritime comme des patrimoines inestimables et des ressources endogènes du développement.

Enfin, il a exigé la construction d’un appareil administratif agissant, discipliné, intègre et pleinement responsable, conformément à l’esprit du XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN