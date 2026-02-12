Têt du Cheval

Le président de l’Assemblée nationale rend visite à d'anciens dirigeants du Parti et de l’État

À l’occasion du Têt du Cheval, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, s’est rendu à Hô Chi Minh-Ville pour présenter ses vœux à d'anciens dirigeants du Parti et de l’État.

Trân Thanh Mân a notamment rencontré d’anciens membres du Bureau politique : les anciens présidents Nguyên Minh Triêt et Truong Tân Sang, l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung, ainsi que l’ancien permanent du Secrétariat du Parti, le général Lê Hông Anh.

Au nom du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân a exprimé sa profonde gratitude pour les contributions majeures de ces dirigeants à la cause révolutionnaire, à l’œuvre du Renouveau (Dôi moi), ainsi qu’à la construction et au développement du pays. Il a salué le succès remarquable du XIVe Congrès national du Parti, estimant que ses décisions constituent un socle solide permettant à l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée de renforcer leur autonomie stratégique, leur confiance et leur capacité à s’engager dans une nouvelle ère de développement.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné que, face aux exigences croissantes de cette nouvelle étape, l’Assemblée nationale est pleinement consciente de ses responsabilités devant le Parti, le peuple et l’histoire. Elle poursuivra la modernisation de son organisation et de ses méthodes de travail, l’innovation de la pensée législative dans une approche orientée vers la création et l’accompagnement du développement, l’amélioration du cadre institutionnel en faveur d’une croissance rapide et durable, ainsi que la mise en œuvre efficace du modèle d’"Assemblée nationale numérique".

Les anciens dirigeants ont, pour leur part, salué les acquis socio-économiques du pays et exprimé leur confiance dans la poursuite des réformes et dans le développement prospère du Vietnam.

