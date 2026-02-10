Têt : hommage du chef du Parti aux figures révolutionnaires vietnamiennes

À l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, dans la matinée du 10 février, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, s’est rendu dans les provinces de Bac Ninh et de Hung Yên pour offrir des fleurs et de l’encens en hommage à d’anciens dirigeants du Parti et à des révolutionnaires vétérans.

Photo : VNA/CVN

Au site commémoratif du feu secrétaire général du Parti, Nguyên Van Cu (1912-1941), dans le quartier de Phu Khê de la province de Bac Ninh, la délégation a déposé des fleurs et brûlé des bâtonnets d’encens afin d’exprimer sa profonde reconnaissance envers ce dirigeant éminent.

Devenu secrétaire général du PCV en mars 1938, à moins de 26 ans, Nguyên Van Cu fut un dirigeant jeune et talentueux, auteur notamment de l’ouvrage de référence Autocritique, consacré à l’édification et au renforcement du Parti.

Dans la province de Hung Yên, le secrétaire général et la délégation ont rendu hommage au feu secrétaire général Nguyên Van Linh (1915-1998), révolutionnaire indéfectible ayant consacré toute sa vie à l’indépendance nationale et au socialisme.

Photo : VNA/CVN

Premier secrétaire général du PCV de la période du Dôi moi (Renouveau), Nguyên Van Linh, dirigeant intègre et novateur, contribua avec le Bureau politique et le Comité central du Parti à définir une ligne de réformes adaptée à la réalité du Vietnam, permettant d’importantes avancées initiales et une amélioration progressive du niveau de vie de la population.

La délégation a également rendu hommage aux révolutionnaires vétérans Tô Hiêu (1912-1944) et Lê Van Luong (1912-1995) sur leurs lieux de mémoire à Hung Yên, saluant leur engagement et leurs sacrifices pour la cause révolutionnaire, l’indépendance nationale et le bonheur du peuple. Né en 1912 à Hung Yên, Tô Hiêu rejoignit la révolution à l’âge de 14 ans et mourut en martyr le 7 mars 1944. Lê Van Luong est resté dans les mémoires comme un dirigeant intègre, à l’éthique révolutionnaire exemplaire, fidèle disciple du Président Hô Chi Minh.

Au mémorial du général de division Nguyên Binh (1908-1951), toujours dans la province de Hung Yên, Tô Lâm a exprimé son profond respect pour ce Héros des Forces armées populaires, soulignant son talent militaire et sa contribution majeure aux guerres de résistance contre le colonialisme et l’impérialisme, ainsi qu’à la cause de la libération nationale.

VNA/CVN