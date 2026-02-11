Renforcement du rôle moteur de l'administration locale à deux niveaux

Selon la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, le succès des élections législatives est non seulement une fête pour toute la nation, mais aussi un "test" pour confirmer l'efficacité opérationnelle de l'administration locale rationalisée.

L'une des tâches clés énoncées dans la Résolution du XIVe Congrès national du Parti est la suivante : "Prioriser le développement global des institutions, en particulier du système juridique, des mécanismes et des politiques, afin de lever rapidement et efficacement les blocages et les obstacles, de promouvoir l'innovation et d'assurer la cohérence et l'harmonie entre la croissance et le développement ; entre l'économie, la société, l'environnement, la défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères ; et entre la réforme et l'amélioration institutionnelles, avec des transformations globales et ciblées dans tous les domaines, conformément au modèle de l'administration à trois niveaux, afin de répondre aux exigences d'un développement national rapide et durable dans cette nouvelle ère".

Lors de la Conférence nationale sur l'étude, la compréhension et la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, le 7 février, le secrétaire général Tô Lâm a souligné, dans son discours de clôture, que les collectivités locales, à tous les niveaux, devaient véritablement jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la Résolution, en traduisant directement les politiques du Parti en résultats concrets de développement dans la vie socio-économique.

"Promouvoir efficacement le rôle de premier plan des collectivités locales est une condition essentielle pour réduire l'écart entre les résolutions et la réalité, garantir la cohérence entre les politiques du Comité central et les réalités riches et diverses de chaque région et localité, et ainsi créer une dynamique de développement équilibré et durable pour l'ensemble du pays", a-t-il déclaré.

Premières élections pour promouvoir la transformation numérique

La semaine dernière, plusieurs délégations du Comité central se sont rendues dans les localités pour superviser les préparatifs des élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des députés aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Compte tenu du contexte de ces premières élections organisées selon un modèle d’administration locale à deux niveaux et d'un délai de préparation raccourci de deux mois par rapport à la normale, la délégation de supervision de l'Assemblée nationale, conduite par la vice-présidente Nguyên Thi Thanh, a souligné que Hô Chi Minh-Ville devait accorder une attention particulière à la formation professionnelle des agents municipaux, notamment dans les nouvelles unités fusionnées.

Selon elle, le succès de cette élection est non seulement une source de joie pour toute la population, mais aussi un test important pour confirmer l'efficacité de l'appareil administratif rationalisé. Par conséquent, la délégation de supervision a demandé au Comité de pilotage des élections et au Comité électoral de Hô Chi Minh-Ville de continuer à assurer un pilotage et un encadrement étroits, en attribuant clairement les responsabilités aux personnes et aux tâches, et en respectant scrupuleusement chaque échéance et chaque tâche, notamment en ce qui concerne la date limite pour l'organisation de la troisième réunion consultative (20 février 2026).

Il s'agit également de la première élection visant à promouvoir de manière globale la transformation numérique, de l'inscription des électeurs aux profils des candidats. Les autorités locales continuent de collaborer étroitement et proactivement avec les agences centrales et locales, en particulier le ministère de la Police, afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité du système et de prévenir tout dysfonctionnement aux moments critiques.

Selon le Dr. Nguyên Quynh Liên, membre du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (Xe mandat) et chef du Département de la démocratie, de la supervision et de la critique sociale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, une réorganisation des unités administratives et de l'appareil de l’administration locale à deux niveaux vient d'être mise en œuvre.

Le processus électoral exige une organisation systématique, rigoureuse, ouverte, démocratique et transparente, où l'intérêt du peuple est prioritaire. Ces changements importants dans la structure organisationnelle vont accroître la pression sur les administrations locales, notamment au niveau provincial et surtout au niveau communal. Avec ce nouveau modèle organisationnel, les communes doivent gérer leurs territoires à une échelle plus large et assumer une charge de travail plus importante.

Parallèlement, les tâches auparavant dévolues au niveau du district dans le processus électoral sont désormais entièrement mises en œuvre au niveau communal. De ce fait, l'ensemble du système politique aux niveaux provincial et communal, y compris le rôle des organisations électorales locales, doit être renforcé et accéléré afin d’assurer le bon déroulement des élections, en garantissant la transparence de toutes les étapes et procédures.

L'avantage est que, malgré un calendrier très serré, l'ensemble du système politique était prêt et s'est préparé de manière proactive aux élections dès le début. Parallèlement, la transformation numérique et l'utilisation des technologies de l'information ont été intensifiées, garantissant ainsi le déroulement le plus fluide possible des procédures.

Amélioration de la qualité des services administratifs publics

La semaine dernière, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a publié un plan d'évaluation du fonctionnement du Centre des services administratifs publics de la ville et de ses 168 quartiers, communes et zones spéciales, à la suite de la restructuration selon le modèle de l’administration locale à deux niveaux. L'évaluation porte sur 10 points clés, notamment le respect des réglementations légales en matière de réception et de traitement des procédures administratives, ainsi que la direction, la gestion et le contrôle de ces procédures.

Le groupe de travail s'attachera notamment à examiner la mise en œuvre du guichet unique, l'affectation du personnel, le financement, ainsi que la réduction des délais de traitement et des coûts liés aux procédures administratives. Les résultats de cette enquête constitueront un élément essentiel permettant aux responsables locaux d'élaborer des solutions pour remédier rapidement aux lacunes et ainsi perfectionner le modèle de l’administration locale à deux niveaux, dans le but d'offrir le meilleur service possible aux citoyens et aux entreprises.

Immédiatement après la fusion, les services, agences et localités de la ville de Hai Phong ont mis en œuvre de nombreuses initiatives au service de la population, dans le but de construire un système administratif convivial et moderne. Plusieurs de ces initiatives ont démontré leur efficacité et leur potentiel de déploiement à plus grande échelle, comme le développement de la mini-application Zalo et d'un assistant virtuel dans la commune de Tân Minh, ou encore l'accélération de la délivrance des certificats initiaux de droit d'utilisation des sols dans le quartier de Nhi Chiêu. Des services publics à votre porte, pour une retraite sereine dans le quartier de Viêt Hoà…

Selon le Portail national des services publics, en 2025, la ville de Hai Phong s'est classée première au niveau national à l'Indice de satisfaction des citoyens vis-à-vis des services des administrations d'État (SIPAS), avec un score total de 96,91. Plus précisément, la transparence et l'ouverture ont obtenu 15,69 points, le niveau de satisfaction 17,94 points, la rapidité du traitement des procédures administratives 19,85 points, la numérisation des documents 21,43 points et les services en ligne 22 points.

Ce résultat témoigne de la détermination et de la volonté des responsables et des administrations municipales d'améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et aux entreprises.

