Les candidats à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires sont connus

Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Hoàng Công Thuy, a signé pour promulgation un rapport sur les résultats des deuxièmes conférences consultatives pour les élections des députés à l’Assemblée nationale de la XVI e législature et aux Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Le rapport indique que les deuxièmes conférences consultatives se sont déroulées de manière démocratique, dans le plein respect de la loi et dans les délais prévus ; démontrant un haut degré de consensus dans les discussions, la sélection et l’adoption de la liste préliminaire des candidats.

Conformément à la Loi sur les élections des députés à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires, ainsi qu’aux documents d’application pertinents, les comités du FPV à tous les niveaux ont tenu les deuxièmes conférences consultatives les 2 et 3 février afin d’établir les listes préliminaires de candidats aux postes de députés à l’Assemblée nationale de la XVIe législature et aux Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Les instances permanentes des comités du FPV à tous les niveaux, ont scrupuleusement respecté la loi et les directives édictées par le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Comité central du FPV, et ont procédé avec diligence et efficacité à la nomination des candidats aux Conseils populaires, conformément à la réglementation en vigueur.

L’accord sur les listes préliminaires de candidats à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires de tous les échelons a généralement permis d’assurer la structure requise, notamment une représentation adéquate des femmes, des jeunes, des minorités ethniques et des personnes non membres du Parti, tout en autorisant des ajustements en temps opportun pour tenir compte des réalités locales.

Les nominations de candidats ont également permis d’atteindre le nombre de sièges excédentaires requis, conformément aux dispositions, témoignant d’un processus consultatif large et démocratique pour la sélection des candidats.

Le 2 février, le présidium du Comité central du FPV a convoqué les deuxièmes conférences consultatives afin d’approuver une liste préliminaire de candidats proposés par les agences, organisations et unités centrales pour les élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale.

Conformément à la Résolution N°1939 du 15 décembre 2025 du Comité permanent de l’Assemblée nationale relative au premier ajustement de la structure, de la composition et du nombre de candidats désignés par les instances centrales et locales, les agences et organisations centrales ont présenté 217 candidats.

Sur la base des critères applicables aux députés, des dossiers de candidature et des procès-verbaux soumis par les agences, organisations et unités concernées, ainsi que des observations et des votes de confiance recueillis auprès des électeurs sur leur lieu de travail, les conférences ont adopté la liste préliminaire des candidats présentés par les instances centrales pour la XVIe législature.

Les 71 délégués présents (100%) ont approuvé à l’unanimité cette liste préliminaire, qui comprend 1.041 candidats.

Parmi les 217 candidats désignés au niveau central, 51 sont des femmes (23,5%), 21 appartiennent à des minorités ethniques (9,68%) et 138 sont des députés sortants briguant un nouveau mandat (63,59%). Sur le plan des qualifications, 28 sont titulaires d’un diplôme universitaire (12,9%), 189 d’un diplôme post-universitaire (87,09 %) et aucun ne possède un diplôme ante-universitaire.

Parallèlement, les circonscriptions locales ont établi une liste préliminaire de 824 candidats aux élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, dont 420 femmes (50,97%), 208 candidats issus de minorités ethniques (25,24%) et 90 candidats non membres du Parti (10,92%).

Parmi eux, 111 candidats (22,2%) sont des candidats reconduits, tandis que 23 se présentent seuls (2,79%).

Selon le rapport, 5.078 candidats figurent sur la liste préliminaire des candidats aux élection des conseils populaires provinciaux, suite aux deuxièmes conférences consultatives. Ce nombre est inférieur de 34 aux prévisions établies lors des premières conférences. Cela représente en moyenne 1,98 candidat par siège à pourvoir.

Parmi ces candidats, 2.359 sont des femmes (46,45%), 1.424 sont des jeunes (28,04%), 668 sont des personnes non membres du Parti (13,15%), 938 appartiennent à des minorités ethniques (18,47%), 1.282 sont des élus sortants briguant un nouveau mandat (25,2%), et 20 candidats indépendants (0,39%).

D’après les rapports de 31 des 34 provinces et villes, le nombre total de candidats aux postes de députés aux conseils populaires communaux après la deuxième conférence consultative s’élève à 136.279.

Parallèlement, 75.878 sièges de députés aux conseils populaires communaux restent à pourvoir.

Le bureau permanent du Comité central du FPV a recommandé aux agences et organisations compétentes de suivre de près la situation sur le terrain et d’ajuster rapidement les candidatures afin de garantir la structure, la composition et le nombre requis de candidats aux élections des conseils populaires de tous les échelons, en accordant une attention particulière à la représentation des femmes, des minorités ethniques, des candidats non membres du Parti et des jeunes.

Les collectivités locales ont été chargées de compiler rapidement des données électorales précises, tout en renforçant l’utilisation des technologies de l’information et la transformation numérique dans le traitement de ces données afin d’assurer progrès, qualité et efficacité.

Il est également conseillé au Conseil électoral national d’ajuster en conséquence la fréquence des conférences consultatives afin de faciliter le bon déroulement des procédures électorales lors des prochaines élections.

