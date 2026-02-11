Élections législatives : principales tâches après la 3e conférence de concertation

Conformément à la Loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale (AN) et des membres aux Conseils populaires, ainsi qu’aux résolutions conjointes et aux textes d’orientation adoptés par le Comité permanent de l’Assemblée nationale, le gouvernement, le Conseil électoral national et le Front de la Patrie du Vietnam (FPV), plusieurs missions prioritaires seront déployées à l’issue de la 3 e conférence de concertation.

>> Renforcement du rôle moteur de l'administration locale à deux niveaux

>> Les candidats à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires sont connus

>> Élections législatives : la 3e conférence de concertation valide 217 candidats des organes centraux

Photo : Hoài Nam/CVN

Au plus tard le 22 février 2026, le Comité permanent du Comité central du FPV transmettra le procès-verbal de la conférence de concertation ainsi que la liste des candidats des organes centraux jugés éligibles au Comité permanent de l’Assemblée nationale et au Conseil électoral national, en vue de la publication officielle des candidatures par circonscription dans l’ensemble du pays.

Parallèlement, des directives seront publiées afin d’orienter les comités provinciaux et municipaux du FPV dans la réception des programmes d’action des candidats à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires au niveau provincial. Les comités communaux seront également chargés de recevoir les programmes d’action des candidats aux Conseils populaires de leur ressort.

Les comités provinciaux du FPV élaboreront ensuite des plans détaillés et coordonneront l’organisation des rencontres entre candidats et électeurs dans les circonscriptions où ces derniers se présentent.

Ces réunions permettront aux candidats d’exercer leur droit de campagne électorale conformément aux dispositions légales. Elles se tiendront à partir de la publication officielle de la liste des candidats et devront s’achever au plus tard 24 heures avant l’ouverture du scrutin, soit avant 07h00 le 14 mars.

Après l’annonce officielle des candidatures, les organismes et unités ayant des personnes en lice devront faciliter leur déplacement dans les localités concernées, en coordination étroite avec les comités locaux du FPV.

Enfin, les comités du FPV à tous les niveaux renforceront les activités de contrôle et de supervision du processus électoral, garantissant son déroulement démocratique, transparent et conforme à la législation en vigueur.

VNA/CVN