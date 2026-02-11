Préserver la solidarité spéciale et l'amitié indéfectible Vietnam - Laos

Une délégation de l’ambassade du Laos en France, conduite par son ambassadeur Kalamoungkhoune Souphanouvong, s’est rendue le 10 février, à l’ambassade du Vietnam en France pour féliciter le plein succès du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam et adresser ses vœux du Nouvel An à l’ensemble des cadres et du personnel de la représentation vietnamienne.

>> Le SG Tô Lâm estime le rôle des fronts du Vietnam et du Laos dans l’édification nationale

>> Le secrétaire général Tô Lâm termine avec succès sa visite d’État au Laos

>> Nouvel An lunaire 2026 : l’amitié grandiose Vietnam - Laos réaffirmée

Photo : Ngoc Hiêp/VNA/CVN

L’ambassadeur Kalamoungkhoune Souphanouvong a transmis ses plus chaleureuses félicitations au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens pour la réussite du XIVᵉ Congrès. Il a réaffirmé que le Laos accordait une importance toute particulière et se sentait fier de la relation d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération globale entre les deux pays.

Selon lui, les réalisations du Vietnam constituent une source d’encouragement majeure pour le Laos, contribuant à renforcer la confiance dans la voie de développement de chaque pays ainsi que dans l’avenir des relations lao-vietnamiennes.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a souligné que l’attention et le soutien du Laos illustrent une nouvelle fois la profondeur exceptionnelle des relations Vietnam – Laos, patiemment cultivées par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays, une relation à la fois de camaraderie et de fraternité, rare par sa fidélité et sa solidité dans les relations internationales.

L’ambassadeur Trinh Duc Hai a également partagé des souvenirs personnels liés à son parcours professionnel, mettant en exergue le caractère concret, étroit et fondé sur la confiance mutuelle de la coopération bilatérale, non seulement au niveau stratégique, mais aussi à travers des échanges réguliers et substantiels entre les institutions et les peuples des deux pays.

Il a réaffirmé que le Vietnam gardait toujours en mémoire et appréciait profondément l’accompagnement et le soutien précieux du Parti, de l’État et du peuple lao tout au long de la lutte pour l’indépendance nationale, ainsi que dans l’œuvre de construction et de développement du pays.

Photo : Ngoc Hiêp/VNA/CVN

À cette occasion, l’ambassadeur Trinh Duc Hai a félicité le succès du XIIᵉ Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), soulignant que le Vietnam considérait les succès du Laos comme une joie partagée et exprimant sa confiance dans la capacité du pays voisin à remporter de nouvelles victoires dans son processus de développement national.

Les deux parties ont convenu que, dans un contexte où le Vietnam et le Laos entraient chacun dans une nouvelle phase de développement, le succès des congrès de leurs partis respectifs ouvrait de nouvelles opportunités et insufflait un nouvel élan pour approfondir encore davantage les relations d’amitié, de solidarité et de coopération intégrale entre les deux nations.

À l’issue de la rencontre et à l’occasion du Têt traditionnel vietnamien, l’ambassadeur Trinh Duc Hai a adressé ses vœux de santé, de paix et de réussite pour la nouvelle année à l’ambassadeur Kalamoungkhoune Souphanouvong, ainsi qu’à l’ensemble des cadres et du personnel des deux ambassades et à leurs familles.

Les délégués ont ensuite levé leur verre pour célébrer une nouvelle année riche en succès, formulant le vœu que l’amitié Vietnam – Laos demeure à jamais solide, fidèle et en constant développement.

VNA/CVN