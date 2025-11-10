Le Politburo approuve un mécanisme de recrutement spécial des fonctionnaires

Le Politburo a publié la conclusion n°205-KL/TW sur des solutions de percée pour le recrutement, l’organisation, l’emploi et la gestion des cadres.

Les personnes éligibles sont des citoyens vietnamiens au casier judiciaire vierge, répondant aux critères politiques définis par le règlement intérieur du Parti et possédant une bonne moralité, les compétences et les qualifications requises. Ces personnes peuvent bénéficier de mécanismes spéciaux de recrutement, d’affectation, d’emploi et de traitement.

Recrutement sans concours

En vertu de la présente conclusion, certaines personnes peuvent être recrutées comme fonctionnaires ou agents publics sans passer de concours, notamment :

Les jeunes scientifiques de moins de 47 ans titulaires d’un titre de professeur associé ou de professeur, ou les experts et scientifiques de premier plan possédant des qualifications professionnelles élevées dans des domaines stratégiques, clés ou importants, qui répondent à au moins l’un des critères suivants : (1) Avoir reçu des prix de recherche nationaux ou internationaux, ou produire des travaux scientifiques contribuant à l’innovation et au développement sectoriels, locaux ou nationaux ; (2) Avoir obtenu des résultats de travail exceptionnels dépassant les exigences du poste ; (3) Avoir créé des inventions, des améliorations techniques, des initiatives ou des produits scientifiques et technologiques ayant des résultats significatifs reconnus par les autorités compétentes (provinciales, ministérielles ou supérieures), contribuant de manière importante au développement des industries, des secteurs, des localités ou du pays.

Les gestionnaires et administrateurs d’entreprises d’agences, d’organisations, d’instituts de recherche, de sociétés technologiques ou d’entreprises nationales et internationales dans des domaines stratégiques, clés ou importants qui : (1) possèdent une expertise approfondie dans un domaine pertinent au recrutement ; (2) ont des réalisations exceptionnelles alignées sur les tâches de développement économique, scientifique et technologique ou sur les principales priorités nationales ; et (3) ont au moins cinq ans d’expérience en tant que consultants ou cadres supérieurs dans des domaines spécialisés.

Diplômés d’excellence : Les diplômés exceptionnels d’établissements d’enseignement supérieur nationaux ou internationaux ayant remporté les plus hauts prix de concours nationaux ou internationaux prestigieux seront admis, la priorité étant accordée aux secteurs stratégiques, clés et importants pour le pays et les localités.

De plus, les collectivités locales, les agences et les unités peuvent signer des contrats de travail avec ces personnes en fonction de leurs besoins réels, dans le but d’attirer des ressources humaines de haute qualité possédant une vaste expérience et en liant les prestations à la performance au travail.

