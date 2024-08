Les dirigeants de Cao Bang dialoguent avec les entreprises et les coopératives locales

Le 26 août, le Comité populaire de Cao Bang a organisé le premier dialogue entre les autorités provinciales et les entreprises et coopératives locales en 2024.

Photo : VNA/CVN

Selon le président du Comité populaire de cette province du Nord, Hoàng Xuân Anh, le dialogue était une opportunité pour les autorités provinciales d'écouter les idées, opinions, suggestions et recommandations du monde des affaires et des coopératives de la localité.

Hoàng Xuân Anh a appelé les entreprises et les coopératives locales à continuer à accompagner les autorités de Cao Bang dans la mise en œuvre des tâches et solutions pour accélérer la reprise et le développement socio-économiques.

VNA/CVN