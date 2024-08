Cao Bang accueillera le symposium des géoparcs d'Asie-Pacifique

Le 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique (8th Asia Pacific Geoparks Network Symposium) se tiendra du 5 au 17 septembre dans la province vietnamienne de Cao Bang (Nord). Ayant pour thème "Populations locales et autochtones et développement durable dans les géoparcs", l'événement devrait rassembler de 800 à 1.000 délégués nationaux et internationaux.