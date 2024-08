Le marché des gâteaux de lune se réinvente pour la Fête de la mi-automne

Bien que la Fête de la mi-automne soit dans presque un mois, les producteurs locaux de gâteaux de lune rivalisent d’idées pour attirer l’attention des consommateurs et de stimuler la demande en introduisant une large gamme de produits à la fois diversifiés en termes de design et riches en saveurs, en phase avec les tendances modernes du marché.

Photo : Hanoi Daewoo/CVN

Huu Nghi a lancé une collection unique de gâteaux de lune Momiji (feuilles d’érable) qui plaît à la jeune génération avec des saveurs comme le yaourt aux canneberges, le fromage aux graines de lotus, le thé au lait perlé noir et l’œuf salé à la fleur de pois papillon. Ces produits sont également emballés dans des designs élégants.

Kinh Dô, une autre grande marque, propose une variété d’options pour différents goûts, notamment du jambon de poulet rôti, de l’ormeau spécial à quatre œufs et des saucisses aux noix. Cette année, la société a lancé une gamme de gâteaux de lune individuels dont le prix varie entre 58.000 dôngs (2,32 dollars) et 175.000 dôngs le gâteau. Pour les coffrets cadeaux haut de gamme, les prix varient de 285.000 à 5.000.000 dôngs le coffret.

Actuellement, le nombre de clients achetant des gâteaux de lune est encore assez modeste, la plupart achetant quelques échantillons pour les goûter. "Cependant, nous prévoyons une augmentation significative des ventes à l’approche de la Fête de la mi-automne, stimulée par la demande de cadeaux. Pour répondre à cette demande, nous avons assuré un stock suffisant pour servir nos clients".

Variété de produits au prix abordable

Un représentant d’Orion Vietnam, une société à capital sud-coréen, a indiqué que 2024 reste une année difficile pour l’économie. Pour répondre aux besoins des clients, l’entreprise s’est concentrée sur le segment de marché abordable, en proposant une variété de produits à des prix stables. Les consommateurs peuvent choisir parmi 10 saveurs différentes, avec des prix allant de 60.000 à 77.000 dông le gâteau.

Photo : CTV/CVN

Les producteurs traditionnels comme Phuong Nguyên, sis rue Thuy Khuê, Bà Dân, dans la rue Hang Bè et Phuong Soat, dans la rue Hàng Chiêu ont également introduit leurs produits issus de techniques ancestrales et de recettes traditionnelles au début de la saison.

Nguyên Thi Thuy, propriétaire de la boulangerie Phuong Nguyên, a fait savoir que même au début de la saison, la clientèle qui fréquentait sa boutique était nombreuse. Fondée en 1954, Phuong Nguyên a toujours privilégié la qualité et la saveur de ses gâteaux de lune traditionnels. À des prix raisonnables, allant de 55.000 à 80.000 dôngs le gâteau, ses produits comprennent des garnitures traditionnelles familières comme des haricots verts à la noix de coco, des haricots verts et du jambon mélangé. De plus, Phuong Nguyên propose des gâteaux de lune en coffret de qualité supérieure qui coûtent chacun entre 250.000 et 600.000 dôngs.

La boulangerie Bà Dân de la rue Hang Bè, avec une histoire de 30 ans dans la capitale, continue de préserver ses saveurs traditionnelles et est populaire auprès des citadins.

Avec l’essor de la technologie, les canaux de vente en ligne ont également joué un rôle crucial sur le marché des gâteaux de lune. En plus d’être vendus dans des magasins et des kiosques de rue à travers Hanoi, les produits sont désormais disponibles sur les plateformes de médias sociaux, les sites Web et les applications de commerce électronique comme Facebook, Shopee et Zalo. Cela permet aux consommateurs d’accéder et de sélectionner facilement leurs produits préférés sans avoir à se déplacer beaucoup.

La Fête de la mi-automne, une fête traditionnelle vietnamienne célébrée chaque année le 15e jour du huitième mois lunaire, tombe cette année le 17 septembre.

VNA/CVN