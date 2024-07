Périple à Cao Bang, une région captivante hors des sentiers battus

>> L'ancienne maison sur pilotis à neuf pièces de Cao Bang ouverte aux visiteurs

>> À Cao Bang, le village en pierre de Khuôi Ky ne laisse pas de marbre

>> À Cao Bang, des maisons neuves pour une nouvelle vie

Photo : VNE/CVN

Le guide de voyage australien a salué Cao Bang qui se trouve à environ six heures de route depuis Hanoï, comme la meilleure destination pour sortir des sentiers battus. "Cao Bang est une ville très sûre et dispose d’excellentes infrastructures pour les visiteurs", a déclaré le guide.

Cao Bang est une région montagneuse reculée à la beauté sauvage qui se caractérise par des reliefs accidentés, des paysages tourmentés composés d’un inextricable dédale de pitons et mamelons karstiques. Un décor naturel surréaliste signant certains des plus belles estampes du pays où vivent plusieurs minorités ethniques.

L’un des endroits incontournables de Cao Bang est la cascade de Ban Giôc qui mesure 53 m de haut et 300 m de large et possède trois niveaux de cascades plus petites. Elle est connue comme la plus grande d’Asie du Sud-Est et la quatrième plus grande du monde le long d’une frontière nationale après Iguazu, Victoria et Niagara.

Photo : VNA/CVN

La période idéale pour visiter les cascades est entre septembre et octobre, car c’est la saison de la récolte du riz et les rizières le long de la rivière Quây Son deviennent jaune doré. La meilleure façon d’approcher la cascade est en radeau en bambou pour environ.

À trois kilomètres de la cascade de Ban Giôc se trouve Nguom Ngao, une grotte étonnante avec des stalactites de différentes formes et tailles.

Il faut environ une heure pour traverser Nguom Ngao. Les habitants ont découvert la grotte en 1921, mais elle n’a été ouverte aux touristes qu’en 2006, lorsque des sentiers ont été construits pour les visiteurs.

"Cao Bang est très sûr et dispose d’excellentes infrastructures pour les visiteurs", a déclaré le guide.

Les autres destinations de la liste étaient Siargao aux Philippines, sélectionnée comme la meilleure pour le surf, Amed à Bali pour les sites de plongée et de snorkeling, le parc national de Khao Sok en Thaïlande pour les amoureux des animaux, Luang Prabang au Laos pour la culture bouddhiste, Penang en Malaisie pour l’histoire et la culture et Gili Air en Indonésie pour la détente.

VNA/CVN