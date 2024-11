Le PM Pham Minh Chinh entame une visite officielle en République dominicaine

Après avoir achevé sa tournée pour assister au Sommet du G20 et mener des activités bilatérales au Brésil, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau du Vietnam, est arrivé dans la soirée du 19 novembre (heure locale) à l'aéroport Las Americas, dans la capitale Saint-Domingue de la République dominicaine, entamant une visite officielle dans ce pays, à l’invitation du président dominicain, Luis Abinader, et de son épouse.

C'est la première fois qu'un haut dirigeant vietnamien se rend en République dominicaine, ce qui illustre la volonté du Vietnam de continuer à consolider et à approfondir ses bonnes relations de solidarité, d'amitié et de coopération avec la République dominicaine, pour s'orienter vers la célébration du 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans le cadre de sa visite officielle, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'entretiendra avec le président de la République dominicaine, Luis Abinader Corona. Il aura des entrevues avec d’autres dirigeants et hommes politiques de ce pays, assistera à une cérémonie rendant hommage au Président Hô Chi Minh à Saint-Domingue et à une table ronde d'entreprises Vietnam - République dominicaine. Il prononcera un discours à l'Académie diplomatique dominicaine et mènera d’autres activités.

Le Vietnam et la République dominicaine ont établi leurs relations diplomatiques au niveau d’ambassadeur le 7 juillet 2005.

Sur le plan économique, le commerce bilatéral est passé de 36,5 millions d'USD en 2013 à 95,8 millions en 2023.

Cette visite de Pham Minh Chinh en République dominicaine constitue un événement historique dans les relations entre les deux pays, contribuant au renforcement de la confiance politique, à l'approfondissement de la coopération multiforme et à la concrétisation des relations bilatérales de manière plus efficace et plus substantielle.

