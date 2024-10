Le secteur ferroviaire vend des billets de train via une carte en ligne

Photo : Vietnam+/CVN

Grâce à des fonctionnalités avancées de recherche de lieux et d'itinéraires par divers moyens de transport via la technologie et Internet, les passagers, depuis n'importe quel endroit dans le monde, peuvent consulter les horaires des trains et acheter des billets en ligne de manière simple et pratique.

De plus, les horaires, les informations sur les services et les prix des billets sont affichés en plusieurs langues, avec un support pour les paiements internationaux via Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay. Les voyageurs étrangers peuvent ainsi acheter des billets de train facilement, sans passer par un agent.

VNA/CVN