Le ministre de la Défense, Phan Van Giang, rencontre les hauts dirigeants du Laos à Vientiane

En marge de sa participation à la 18e Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et à la 11e Réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+), le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense du Vietnam, a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith, à Vientiane le 19 novembre.

Photo : VNA/CVN

Le général Phan Van Giang a félicité le Laos pour le succès de sa présidence de l’ASEAN en 2024, marquée par de nombreuses réunions importantes. Il a souligné le soutien indéfectible du Vietnam envers le Laos durant cette année cruciale. Il a également informé Thongloun Sisoulith de la situation récente au Vietnam et des résultats de la coopération entre les ministères de la Défense des deux pays.

Il a exprimé le souhait que le président lao continue d’accorder son soutien à un renforcement des relations entre les armées des deux nations, afin de faire de la coopération en matière de défense un pilier central des relations bilatérales.

Le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a hautement apprécié la rencontre entre les ministres de la Défense des deux pays, tout en exprimant sa satisfaction face au développement croissant de leur coopération bilatérale. Il a réaffirmé que la défense constituait un pilier essentiel des relations d’amitié exceptionnelle, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

Thongloun Sisoulith a exhorté les ministères de la Défense des deux pays à valoriser leurs traditions, à remplir avec succès les missions politiques assignées et à mettre en œuvre efficacement les protocoles, programmes et plans de coopération. Il a également insisté sur la nécessité de diffuser largement l'importance historique et stratégique des relations spéciales Laos-Vietnam au sein des forces armées.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le général Phan Van Giang a également rendu une visite de courtoisie au Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Il a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache à la préservation et à l’approfondissement des relations spéciales et inébranlables entre les deux nations, cultivés par les générations précédentes.

Le ministre a exprimé la gratitude du Vietnam pour le soutien précieux et efficace du Laos, tant pendant la lutte pour l’indépendance nationale d’hier que dans l’effort actuel de construction et de défense de la Patrie d’aujourd’hui. Il a remercié le Laos pour son assistance dans la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos pendant les guerres.

Coopération en matière de défense

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a souligné que la coopération en matière de défense est toujours l’un des piliers des relations Laos - Vietnam et a affirmé que le renforcement de cette coopération demeurait une priorité pour le Laos.

Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi, le général Phan Van Giang s’est entretenu avec son homologue lao, le général Chansamone Chanyalath, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos. Les deux ministres ont échangé sur la situation récente dans leurs pays respectifs et ont salué les résultats positifs de l’échange de défense frontalière Vietnam-Laos lors de leur deuxième édition.

Ils ont convenu de coordonner étroitement la mise en œuvre du protocole de coopération en matière de défense pour la période 2025-2029 ainsi que du plan de coopération pour 2025, en mettant l’accent sur plusieurs priorités.

Il s'agit du renforcement de la coopération dans les travaux du Parti et, en valorisant les relations historiques et l’importance stratégique des liens Vietnam-Laos, notamment lors des grands événements bilatéraux, le maintien des mécanismes de coopération disponibles, tels que les échanges de délégations de haut niveau et les dialogues de politiques de défense au niveau des vice-ministres et l’intensification des efforts conjoints pour relever les défis de sécurité non traditionnels, gérer et protéger la frontière commune, former les ressources humaines et poursuivre les recherches pour exhumer et rapatrier les restes des soldats vietnamiens tombés au Laos.

Ces rencontres réaffirment l’engagement des deux nations à renforcer leur coopération pour la stabilité et la prospérité régionales.

VNA/CVN