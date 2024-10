Les députés discutent des questions sur la ville de Huê et l’assurance maladie

Selon la ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Trà, la création de la ville de Huê relevant du ressort central constituera une base pour organiser une nouvelle administration urbaine, renforcer l'efficacité et l'efficience de la gestion de l'État et améliorer la qualité de vie de la population.

Il s’agit d’une prémisse importante pour atteindre l'objectif de faire d’ici 2030 de la province de Thua Thiên Huê (Centre) l'un des pôles majeurs et uniques de l'Asie du Sud-Est en termes de culture, de tourisme et de soins médicaux intensifs, l'un des principaux centres du pays en matière de sciences et technologies, de d'éducation et formation, conformément à la résolution N°5 du Politburo, a ajouté la ministre Pham Thi Thanh Trà.

Dans l’après-midi du même jour, les députés discuteront en séance plénière du projet de loi de modification et de complément de certains articles de la loi sur l'assurance maladie.

Ce projet de loi devra être voté le 27 novembre pour approbation.

