Le vice-PM Trân Hông Hà dirige les mesures en réponse au typhon Trami

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé dimanche 27 octobre une réunion en ligne avec les autorités des provinces de Hà Tinh à Quang Ngai et celle de Kon Tum pour préparer la riposte face au typhon Trami, qui devrait atteindre dans l'après-midi les côtes de Quang Tri et Quang Nam.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a souligné l’importance d’une prévision météorologique précise pour estimer l’heure exacte de l’arrivée du typhon, afin de mobiliser rapidement les ressources nécessaires à la protection des digues côtières vulnérables. Il a également demandé au ministère de la Défense de collaborer avec les autorités locales pour déployer des drones permettant d’identifier les fissures et surveiller les zones à risque de glissements de terrain dus aux pluies incessantes.

Les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Industrie et du Commerce, ainsi que des Ressources naturelles et de l'Environnement doivent suivre attentivement les niveaux d'eau des barrages selon les prévisions de l’Institut national de météorologie et des stations locales pour une réponse rapide.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a enfin exhorté les ministères des Transports, de l'Information et de la Communication, ainsi que les entreprises d’électricité et de télécommunications à coopérer avec les autorités locales pour assurer la continuité des communications et du transport, garantissant ainsi une gestion efficace de la situation.

VOV/VNA/CVN