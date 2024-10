Le Profil de migration du Vietnam affirme ses efforts dans la gestion des migrations

Photo : VNA/CVN

La 3e édition, couvrant la période 2017-2023, comporte certains points marquants, dont l’introduction pour la première fois d’une analyse des flux migratoires étrangers au Vietnam et de la réglementation relative aux migrants étrangers, a fait savoir l’assistant du ministère des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu.

Il a indiqué que le Profil de migration du Vietnam 2023 a collecté et analysé un système de données et d'informations sur la migration internationale avec de nombreuses divisions statistiques, aidant à brosser plus clairement le tableau de la migration internationale.

Ce document fournit également une analyse et une évaluation plus complètes des politiques et des pratiques garantissant les droits des femmes pendant le processus de migration et fournit des informations et des résultats sur la mise en œuvre par le Vietnam du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM).

Selon le Profil de migration du Vietnam 2023, au cours de la période 2017-2023, la migration de travail continue d'être le principal type de migration au Vietnam, avec près de 860.000 travailleurs sous contrat à l'étranger, notamment au Japon, à Taïwan (Chine) et en République de Corée.

Les migrations internationales pour études sont estimées à plus de 250.000 personnes, principalement en République de Corée, au Japon, en Australie, aux États-Unis, à Taïwan (Chine), au Canada, en Chine, au Royaume-Uni et en Allemagne. La proportion de femmes migrantes vietnamiennes tend à augmenter.

Le flux migratoire d'étrangers au Vietnam est également diversifié, notamment la migration de travail avec 475.198 personnes.

Le Vietnam poursuit une politique cohérente de promotion de la migration légale, de prévention et de lutte contre la migration par des voies non officielles, de garantie d’une migration sûre et de protection des droits et intérêts légaux des migrants, y compris les citoyens vietnamiens et les migrants étrangers, a-t-il déclaré.

Nguyên Minh Vu a affirmé que le Vietnam souhaitait promouvoir sa coopération avec d'autres pays ainsi qu'avec les organes des Nations Unies et les organisations internationales pour améliorer le partage d'expériences en matière de gestion des migrations, construire et gérer le système de données sur les migrations, promouvoir des mesures visant à promouvoir des migrations sûres et régulières et à réduire la vulnérabilité des migrants pendant le processus de migration.

VNA/CVN