Les aéroports dans le Centre reprennent leurs services après la tempête

Photo : CTV/CVN

L’aéroport international de Dà Nang dans la ville de Dà Nang et l’aéroport international de Phu Bài dans la province de Thua Thiên-Huê ont repris leurs services normaux à partir de 16h00, et l’aéroport de Chu Lai dans la province de Quang Ngai à partir de 13h00.

L’aéroport de Dông Hoi dans la province de Quang Binh devrait normaliser ses services à partir de 17h00.

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a émis un ordre de suspension des opérations à l’aéroport international de Phu Bài de 6h00 à 22h00 le 27 octobre, à l’aéroport international de Dà Nang de 6h00 le 27 octobre à 4h00 le 28 octobre, à l’aéroport de Dông Hoi de 6h00 à 19h00 le 27 octobre et à l’aéroport de Chu Lai de 10h00 le 27 octobre à 10h00 le 28 octobre, étant donné que la tempête représente une menace potentielle pour le fonctionnement sûr des aéroports.

Les compagnies aériennes ont ajusté leurs plans d’exploitation pour assurer la sécurité des passagers et des vols. Les passagers ont été invités à surveiller de près la tempête tandis que tout changement de vol découlant des conditions météorologiques sera mis à jour sur les pages de fans et les sites Web des compagnies aériennes ou via les téléphones et les e-mails fournis par les clients.

Photo : VNA/CVN

Le typhon Trami, le sixième à frapper la Mer Orientale cette année, a touché terre dans les provinces de Thua Thiên-Huê, Dà Nang et Quang Nam vers 13h00 le 27 octobre, apportant de fortes pluies et des vents violents.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), la vitesse maximale du vent près du centre de la tempête a atteint le niveau 8 (62-74 km/h), avec des rafales allant jusqu’au niveau 10.

Il est prévu que d’ici 01h00 le 28 octobre, la tempête se déplacera vers le sud-ouest puis le sud-est à une vitesse de 3 à 5 km/h, s’affaiblissant en une dépression tropicale au-dessus de Thua Thiên-Huê, Quang Nam et Dà Nang. La vitesse du vent sera de niveau 6, avec des rafales allant jusqu’au niveau 8.

Le NCHMF a mis en garde contre un risque élevé d’inondations dans les zones côtières de basse altitude, ainsi que contre la possibilité d’érosion des digues et des remblais le long de la côte de Quang Tri à Quang Nam.

Avant d’atterrir dans le Centre du Vietnam, Trami a balayé le nord-ouest des Philippines le 25 octobre, faisant au moins 85 morts et 41 disparus.

VNA/CVN