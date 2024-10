De fortes pluies prévues au Centre jusqu’à la nuit du 28 octobre

Photo : VNA/CVN

Vers 18 heures le 27 octobre, Trami a provoqué de fortes pluies et des dégâts humains et matériels dans certaines localités, dont une personne portée disparue à Quang Binh et deux morts à Thua Thiên - Huê, ainsi que 290 maisons endommagées à Thua Thiên - Huê, Quang Nam et Dà Nang.

Les autorités de la province de Thua Thiên - Huê ont évacué plus de 600 personnes dans les zones inondées du quartier côtier de Thuân An de la ville de Huê vers des abris sûrs, vu de vagues violentes. Elles ont également demandé à la population de ne pas sortir à partir de 7h00 le 27 octobre jusqu'à nouvel ordre.

Le 27 octobre, la ville de Dà Nang a évacué 6.205 personnes des zones à risque vers des abris sûrs. Le Comité populaire municipal a recommandé aux gens de limiter leurs sorties à partir de 10 heures le 27 octobre.

Le même jour, les autorités de la province de Quang Nam ont évacué plus de 18.000 personnes. Elles ont déployé de nombreux groupes de travail dans les localités côtières pour diriger la prévention et le contrôle de la tempête, assurer la sécurité et minimiser les dommages.

À Quang Tri, de fortes pluies ont provoqué des inondations dans certaines localités. Les autorités locales envisagent d’évacuer plusieurs dizaines de milliers d’habitants pour éviter des risques de crues, d’inondations et de glissements de terrain. Elles ont conseillé à la population de réserver de la nourriture et des produits de première nécessité afin d'assurer une vie quotidienne pendant sept à 10 jours, en cas de fortes pluies prolongées.

Quatre aéroports que sont Dà Nang, Phu Bài (Thua Thiên - Huê), Dông Hoi (Quang Binh) et Chu Lai (Quang Nam), ont suspendu leurs opérations.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé aux stations hydrométéorologiques de donner des prévisions continues sur les quantités de précipitations, ainsi que des avertissements plus spécifiques concernant les zones à risque de glissements de terrain.

Il a en outre confié des tâches spécifiques aux ministères de la Défense, de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Industrie et du Commerce, des Ressources naturelles et de l’Environnement, des Transports, de l’Information et de la Communication, aux entreprises d’électricité et de télécommunications…

VNA/CVN