Le typhon Trami apporte de fortes pluies et des vents violents sur la côte du Centre

>> Le typhon Trami provoque des inondations et une panne de courant

>> Typhon Trami : suspension temporaire à partir du 27 octobre des activités dans quatre aéroports

Photo : VNA/CVN

Les vents, du sixième au huitième degré, ont frappé les îles de Ly Son (province de Quang Ngai), les îles Chàm au large de Quang Nam, la station de montagne de Bà Nà Hills à Dà Nang, le district de Nam Đông et le centre-ville de Huê alors que le typhon se rapprochait de la côte des provinces littorales du Centre entre Thua Thiên-Huê et Quang Nam, y compris Dà Nang, vers 8 heures du matin le 27 octobre.

De fortes pluies ont été enregistrées entre 200 mm et 400 mm dans le district de Phu Lôc (268 mm), Nam Dông (150 mm), le mont Bach Ma (373,8 mm) à Huê, à Dà Nang (135 mm) et les îles Cham au large de Hôi An.

Les fortes pluies devraient se poursuivre à Huê et Dà Nang jusqu’au 27 octobre et les zones basses seront temporairement inondées car les systèmes d’évacuation pourraient être surchargés par les eaux de pluie.

Les îles Cham ont été frappées par des rafales de 18,6 m par seconde (niveau 8), tandis que de grosses vagues se sont écrasées sur les plages de Bai Lang et Bai Huong.

Les vents sur les îles de Ly Son étaient de niveau 6, selon le dernier rapport des autorités du district insulaire.

De grosses vagues d’une hauteur comprise entre trois et cinq mètres ont frappé les plages de la région. Les habitants de Thua Thiên-Huê et sur les îles Chàm ont été avertis de ne pas sortir à partir de 7 heures du matin le 27 octobre.

Les forces de secours locales de la province de Quang Nam ont déjà relogé 162 habitants dans un endroit sûr le 26 octobre après la découverte d’une fissure de 50 m de long dans une montagne du village de Nà Nô de la commune de Phuoc Gia, dans le district montagneux de Hiêp Duc. Aucun dégât matériel ni perte de vies humaines n’ont été signalés jusqu’à présent dans la région.

VNA/CVN