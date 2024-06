Japon

Premier programme d'assurance maladie pour les familles des travailleurs vietnamiens

>> Assurance maladie pour les familles des travailleurs vietnamiens au Japon

Photo : VNA/CVN

Le Japon est confronté à une population vieillissante et à une pénurie de main d’œuvre de plus en plus grave. Dans ce contexte, les travailleurs étrangers sont importants pour le Japon, y compris pour la préfecture de Yamanashi, a déclaré le gouverneur Nagasaki Kotaro, lors d'une conférence de presse donnée mercredi 12 juin pour présenter le programme.

Il a exprimé l'espoir que le Japon et sa préfecture deviendront des destinations attractives pour les travailleurs étrangers. Par conséquent, Yamanashi cherche à créer un environnement favorable permettant aux étrangers de bien travailler et de vivre ici.

L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a apprécié ce programme d'assurance, notant que Yamanashi était la localité pionière dans l'émission de politiques visant à attirer et à retenir les travailleurs vietnamiens.

Pham Quang Hiêu s'est déclaré convaincu que le programme serait mis en œuvre à grande échelle et sur le long terme pour retenir les travailleurs vietnamiens et attirer davantage de travailleurs du Vietnam et d'autres localités japonaises dans cette préfecture.

Coopération décentralisée

Le diplomate a appelé Yamanashi et les entreprises locales à élaborer davantage de politiques sociales afin que les Vietnamiens puissent se sentir en sécurité en travaillant et vivant ici.

La préfecture a annoncé que pour aider à apaiser les inquiétudes des travailleurs concernant la santé des membres de leur famille dans leur pays d'origine, Yamanashi a coopéré avec la société Tokio Marine Insurance Vietnam pour développer un régime d'assurance maladie pour les familles des travailleurs au Vietnam.

Ce régime est appliqué à tous les hôpitaux du Vietnam lorsque les membres de la famille des travailleurs souffrent de blessures ou de maladies, ils recevront des prestations d'assurance de cette société couvrant jusqu'à 90% de leurs frais médicaux.

Le programme est destiné aux citoyens vietnamiens travaillant dans les entreprises ou organisations impliquées dans le Réseau visant à promouvoir l'amélioration de l'environnement de travail des étrangers à Yamanashi.

Expliquant la raison pour laquelle les travailleurs vietnamiens sont les premiers travailleurs étrangers à bénéficier de ce programme, un représentant de la préfecture a déclaré que plus de 3.000 Vietnamiens travaillent à Yamanashi, représentant 26,9% de la main-d'œuvre étrangère et formant également la plus grande communauté de travailleurs étrangers ici. Une autre raison est la forte amitié entre le Vietnam et le Japon, ainsi qu'entre Yamanashi et des provinces vietnamiennes telles que Quang Binh et Yên Bai.

VNA/CVN