Les localités s’efforcent de faire face aux impacts du typhon Trami

>> Le PM demande une mobilisation d'urgence face à la tempête TRAMI

>> Tempête Trami aux Philippines : le bilan s'alourdit à au moins 87 morts

>> De fortes pluies prévues au Centre jusqu’à la nuit du 28 octobre

La sixième tempête dans la Mer Orientale cette année a fait des ravages dans plusieurs localités, selon le Département de la gestion des digues et de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Photo : VNA/CVN

À 18 heures le 27 octobre, une personne était portée disparue dans la province de Quang Binh et deux autres étaient mortes dans la province de Thua Thiên-Huê. Au moins 210 maisons ont été endommagées à Thua Thiên-Huê, 18 dans la province de Quang Nam et 62 dans la ville de Dà Nang.

À Thua Thiên-Huê, des vagues extrêmes ont frappé la zone de plage de Thuân An, laissant de nombreuses rues des zones résidentielles voisines sous 30 à 40 cm d’eau. Dans la commune de Hai Duong, certaines zones basses sont même sous 1 mètre d’eau. Environ 1 km de littoral allant de la commune de Phu Thuân du district de Phu Vang jusqu’au quartier de Thuân An de la ville de Huê a été érodé.

Les autorités locales ont évacué plus de 600 habitants des zones inondées du quartier de Thuân An. L’évacuation sera également effectuée dans d’autres zones côtières.

Le 27 octobre au matin, le Comité populaire municipal de Dà Nang a établi un commandement de première ligne pour faire face à la tempête Trami et aux pluies torrentielles qui l’ont accompagnée.

Les autorités ont évacué plus de 6.200 personnes des maisons de fortune et des zones sujettes aux glissements de terrain, aux crues soudaines et à la montée du niveau de la mer vers des endroits plus sûrs. Le commandement militaire de la ville a déployé quatre véhicules blindés pour effectuer des tâches en cas de besoin.

À Quang Nam, près de 19.000 habitants des zones dangereuses ont également été évacués le 27 octobre au matin. De nombreux groupes de travail ont été envoyés dans les localités côtières pour diriger la réponse à la tempête afin de minimiser les pertes humaines et matérielles.

Parallèlement, les agences compétentes de la province de Quang Binh ont fermé les routes nationales 9B, 9C et 15, ainsi que la route provinciale 558B.

Certaines localités et routes de la province de Quang Tri ont également été gravement inondées, obligeant l’administration à bloquer ces zones. En particulier, de nombreuses communes du district de Vinh Linh sont inondées en raison de la crue des rivières, ce qui perturbe l’alimentation électrique de près de 18.000 clients. En outre, une digue côtière du district de Gio Linh a été érodée.

Face aux fortes pluies, Quang Tri prévoit d’évacuer environ 35.160 habitants pour éviter les inondations, plus de 9.680 pour éviter les crues soudaines et 5.920 en prévision des glissements de terrain.

L’administration provinciale a également demandé aux localités et aux agences de préparer les articles de première nécessité, en particulier dans les zones vulnérables, pour faire face aux pluies torrentielles et aux inondations prolongées.

Le typhon Trami représentant une menace potentielle pour le fonctionnement sûr des aéroports, les aéroports de Dà Nang dans la ville de Dà Nang, Phu Bai dans la province de Thua Thiên-Huê, Dông Hoi dans la province de Quang Binh et Chu Lai dans la province de Quang Nam ont été temporairement fermés. Les aéroports ont repris leurs activités dimanche après-midi 27 octobre.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a assigné des tâches concrètes aux stations de prévision hydrométéorologique, à plusieurs ministères ainsi qu’aux entreprises d’électricité et de télécommunications, soulignant l’importance d’une prévision météorologique précise pour mobiliser rapidement les ressources nécessaires à la protection des digues côtières vulnérables.

Il a également demandé au ministère de la Défense de collaborer avec les autorités locales pour déployer des drones permettant d’identifier les fissures et surveiller les zones à risque de glissements de terrain dus aux pluies incessantes.

VNA/CVN