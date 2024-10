Célébration de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos

>> Célébration du 75e anniversaire de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos

>> Application créative des expériences des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos

>> Les grands sacrifices de l’armée et du peuple fraternels vietnamiens à jamais gravés dans le cœur du peuple lao

Présent à l’événement, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a mis en lumière le contexte historique de la formation de la force des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos, leurs contributions significatives durant les deux guerres de résistance ainsi que leur rôle crucial dans la Révolution lao.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple lao considéraient les soldats volontaires et experts vietnamiens comme des camarades, des amis et des proches. En collaboration avec les forces du Pathet Lao, ils avaient contribué à la sensibilisation du peuple lao aux idéaux révolutionnaires, aux efforts communs des deux nations pour lutter contre les envahisseurs. Ils avaient établi des fondements de la solidarité spéciale entre le Laos et le Vietnam.

L'ambassadeur a également souligné l'accomplissement remarquable de la mission des soldats volontaires et experts vietnamiens. Avec le peuple et les forces armées lao, ils avaient obtenu des victoires décisives dans les guerres de résistance contre le colonialisme français et l'impérialisme américain, contribuant ainsi au succès commun des révolutions vietnamienne, lao et cambodgienne.

Tournant son regard vers l'avenir, l'ambassadeur vietnamien a exprimé le souhait que les jeunes officiers et soldats de l'Armée populaire lao (APL) développent une compréhension approfondie de l'alliance de combat spéciale Vietnam - Laos, préservent et perpétuent les liens durables forgés entre les générations des deux nations, en mettant l'accent sur la solidarité indéfectible entre les soldats volontaires et experts vietnamiens et les soldats de l'APL dans la lutte pour l'indépendance et la liberté.

Le colonel Saveng Dennamone, directeur de l'internat de la culture et des ethnies de l'APL, a souligné l'importance de cet événement comme une opportunité de sensibiliser les cadres et soldats de l'APL sur les relations spéciales entre le Laos et le Vietnam.

VNA/CVN