Promotion de l’accès au marché du travail en Allemagne

Une délégation de travail dirigée par la secrétaire d'État parlementaire auprès du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement Bärbel Kofler a visité le 29 octobre le Collège international de technologie LILAMA2 dans la province méridionale de Dông Nai.

Au cours de la visite, les représentants du ministère et du collège ont signé un accord pour la création d'une salle de pratique de la langue allemande à Lilama 2. Elle fait partie du programme "Partenariats pour l'enseignement professionnel axé sur le développement et la migration de main-d'œuvre" (PAM).

Le directeur de LILAMA 2, Nguyên Khanh Cuong, a déclaré que la nouvelle installation qui devrait ouvrir l'année prochaine aidera le collège à améliorer son enseignement et son apprentissage de l'allemand, favorisant ainsi les chances équitables des étudiants d'accéder au marché du travail en Allemagne.

Avec le soutien des gouvernements allemand et vietnamien, LILAMA 2 a commencé en 2015 à mettre en œuvre le programme PAM. Il forme actuellement quatre métiers selon les normes allemandes : découpe de métaux, mécatronique, électronique industrielle et mécanique de construction.

Des dizaines de jeunes ont obtenu leur diplôme et sont partis travailler en Allemagne.

Pour sa part, Bärbel Kofler a déclaré que le programme PAM a produit des résultats très positifs. Elle espère que la salle de pratique de la langue allemande sera rapidement mise en service et que les étudiants vietnamiens seront passionnés par l'apprentissage de la langue et de la culture allemandes.

