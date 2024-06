Les députés adoptent des mécanismes spécifiques pour Nghê An et Dà Nang

L’Assemblée nationale de la XV e législature a voté mercredi 26 juin, lors de sa septième session à Hanoï, l’adoption de résolutions sur le pilotage de mécanismes et de politiques spécialement conçus pour développer la province de Nghê An et la ville de Dà Nang (Centre).

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Avant le vote, le président de la Commission financière et budgétaire de l’Assemblée nationale, Lê Quang Manh, a informé les députés des ajustements que la Commission permanente de l’Assemblée nationale avait apportés aux projets de résolution sur la base des opinions des députés lors des discussions en groupes et en séances plénières.

La résolution sur la province de Nghê An, composée de huit articles régissant la gestion des finances et du budget de l’État, les investissements, la zone urbaine et les ressources naturelles, ainsi que l’organisation de l’appareil local, a obtenu 453 voix sur 461 votants, soit 93,21%.

Entre-temps, la résolution sur la ville de Dà Nang a été adoptée par 452 voix sur 459 votants, soit 93%.

Elle contient quatre chapitres avec 18 articles, couvrant la gestion des finances et du budget de l’État, l’investissement, la planification, les zones urbaines, les ressources et l’environnement, l’attraction d’investisseurs stratégiques vers les secteurs prioritaires, la création d’une zone de libre-échange, l’investissement dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la gestion des sciences et des technologies et l’innovation.

Les députés ont passé le reste de la matinée à discuter de la Loi amendée sur le patrimoine culturel. Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a donné de plus amples explications sur les questions soulevées par les députés.

VNA/CVN