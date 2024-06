Le président du FPV reçoit le nouvel ambassadeur du Japon au Vietnam

Le responsable a informé le diplomate japonais de la position, des fonctions et des tâches du FPV dans la période actuelle, soulignant le rôle du FPV dans la surveillance sociale et la critique, la collecte des opinions et des recommandations des électeurs et des citoyens de tout le pays pour en faire rapport aux autorités compétentes et le développement de l’amitié et de la coopération avec les peuples du monde entier à travers la diplomatie populaire et les affaires vietnamiennes à l’étranger.

Il a exprimé sa joie face au développement fort et global des relations Vietnam - Japon avec une grande confiance politique et une coopération économique croissante.

Le Japon reste le principal partenaire économique du Vietnam et le plus grand partenaire de coopération en matière d’APD, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux pays avaient élargi leur coopération à de nouveaux domaines tels que la transition énergétique, la transition verte et la technologie des semi-conducteurs.

La communauté vietnamienne au Japon et la communauté japonaise au Vietnam ont contribué activement au développement socio-économique de chaque pays et ont servi de pont important contribuant à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays, a noté Dô Van Chiên.

Il a exprimé l’espoir qu’au cours de son mandat, l’ambassadeur Ito Naoki servira de pont pour promouvoir davantage le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon, contribuant ainsi à promouvoir la coopération en matière de travail entre les deux pays et à renforcer la cohésion, la compréhension mutuelle et la confiance entre leurs peuples à travers des activités d’échanges culturels et interpersonnels pratiques et significatives.

Pour sa part, l’ambassadeur Ito Naoki a exprimé son souhait que dans les temps à venir, l’ambassade du Japon ait de nombreuses opportunités de se coordonner avec la FPV pour réaliser les contenus proposés, contribuant ainsi à rendre plus fructueux le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon.

VNA/CVN