L’AN approuve le document d’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP

Dans le cadre de sa 7 e session, la XV e Assemblée nationale a adopté le 25 juin une résolution approuvant le document d'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) avec 459 sur 460 voix.

>> CPTPP : bilan de cinq ans d’application d’un méga-traité transpacifique

>> Le CPTPP contribue à augmenter le commerce entre la Malaisie et le Canada

>> Le Comité permanent soumettra pour approbation le document d'adhésion du Royaume-Uni

Auparavant, en présentant le rapport sur l’explication, la réception des avis des députés et la révision du projet de résolution, le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Vu Hai Hà, a souligné le consensus des députés sur la nécessité d’approuver le document d’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP.

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Hai Hà, le Royaume-Uni s'est engagé à un niveau d'ouverture du marché plus élevé envers le Vietnam que d’autres pays du CPTPP, même plus élevé que les engagements dans le cadre de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) dans certains domaines importants pour le Vietnam.

Dans le cadre de son adhésion au CPTPP, le Royaume-Uni reconnaîtra le fonctionnement des industries manufacturières vietnamiennes selon les conditions de l’économie de marché.

La ratification du document d’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP par la XVe Assemblée nationale dans le cadre de sa 7e session fera du Vietnam l’un des six premiers pays à l’approuver, démontrant ainsi la positivité et la responsabilité du pays dans la promotion des relations bilatérales avec le Royaume-Uni dans le commerce et l’investissement, a indiqué Vu Hai Hà.

Si six membres du CPTPP achèvent les procédures de ratification avant le 16 octobre 2024, le document d’adhésion entrera en vigueur à partir du 16 décembre 2024.

VNA/CVN