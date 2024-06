Le Vietnam et le Cambodge resserrent leur amitié et leur solidarité

Une délégation de l’ambassade et des organes de représentation du Vietnam au Cambodge, conduite par l’ambassadeur Nguyên Huy Tang, est allée lundi 24 juin féliciter le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à l’occasion du 57 e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin 1967 – 2024).

Au nom des responsables du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le secrétaire d’État, Ung Rachana, a reçu la délégation.

L’ambassadeur Nguyên Huy Tang a félicité et hautement apprécié les réalisations et le développement du Cambodge ces derniers temps, en particulier au cours des 45 dernières années, depuis que le pays a renversé le régime génocidaire de Pol Pot.

Il a apprécié l’amitié traditionnelle et la coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge. Au cours des 57 dernières années, les deux pays ont surmonté les défis et ont constamment approfondi leur coopération dans tous les domaines allant de la politique, de la sécurité, de la défense, de l’économie, de la culture, de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie à la collaboration entre les ministères, les localités et aux échanges entre les deux peuples.

Le diplomate vietnamien a souligné que les secteurs diplomatiques ont grandement contribué aux réalisations des deux pays.

Il s’est dit convaincu que dans les temps à venir, les deux ministères des Affaires étrangères continueront à coopérer étroitement l’un avec l’autre, tant dans les cadres bilatéraux que multilatéraux, afin de renforcer le prestige et la position des deux pays sur la scène internationale.

Pour sa part, le secrétaire d’État Ung Rachana a félicité le Vietnam pour ses réalisations exceptionnelles dans les affaires intérieures et étrangères, ainsi que pour son fort développement économique. Il a affirmé que le Vietnam était toujours actif et jouait un rôle croissant au sein de l’ASEAN et dans le monde.

Les deux hommes se sont mis d’accord sur la nécessité pour les deux parties de continuer à s’unir et à coopérer étroitement pour vaincre tous les complots des forces hostiles contre les deux pays et les relations Vietnam - Cambodge.

Le responsable cambodgien a également convenu que les deux parties devraient continuer à maintenir un soutien et une assistance mutuels dans les forums multilatéraux.

Il a affirmé qu’il continuerait à créer des conditions favorables pour que l’ambassade et les agences représentatives du Vietnam au Cambodge puissent accomplir avec succès leurs fonctions.

Le secrétaire d’État, Ung Rachana, a suggéré que les deux parties se coordonnent pour bien organiser les visites des hauts dirigeants des deux pays, ainsi que pour organiser la 21e réunion du Comité mixte sur la coopération économique, scientifique et technique Vietnam - Cambodge dans le royaume.

