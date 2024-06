Vietnam - République de Corée

Développement des relations de coopération entre les deux organes législatifs

>> Le ministre Bùi Thanh Son rencontre des hommes d'affaires et des intellectuels en R. de Corée

>> Vietnam - R. de Corée : renforcement du partenariat stratégique intégral

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la réunion, Nguyên Thi Thanh, a déclaré qu'au cours de ces dernières années, le rôle des groupes parlementaires d'amitié, y compris le Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - République de Corée, avait également été affirmé, rendant plus vivants et plus clairs les résultats de la diplomatie parlementaire.

Elle a espéré que dans les temps à venir, les membres du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - République de Corée devront démontrer plus clairement leur rôle, en promouvant et en renforçant les échanges dans la coopération locale avec la République de Corée ; continuer à être une "passerelle" pour contribuer activement au développement des relations de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale de la République de Corée et aux échanges entre les peuples des deux pays.

Concernant l'orientation des activités à l'avenir, le Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - République de Corée continuera à se coordonner avec les agences compétentes des deux pays pour organiser des activités commémorant l'établissement des relations entre les deux pays et des échanges de délégations de haut niveau entre les deux parties.

Le Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - République de Corée se coordonnera avec le Groupe parlementaire d'amitié République de Corée - Vietnam et les parlementaires sud-coréens pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que la coopération au développement, le commerce, l'investissement, la santé, l'éducation... ; promouvoir la coopération décentralisée et les échanges entre les deux peuples.

Le même jour, la vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh a reçu l'ambassadeur de République de Corée au Vietnam Choi Young Sam.

VNA/CVN