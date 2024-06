Le président de l’Assemblée nationale rencontre des journalistes

Photo : VNA/CVN

Le plus haut législateur a déclaré que la rencontre avait une signification spéciale dans le contexte de la 2e phase de la 7e session de l’Assemblée nationale et du 99e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin).

"Les organes de presse ont des liens étroits avec l'Assemblée nationale pour transmettre des informations de façon opportune, rapide et objective sur les activités de l'Assemblée nationale, tout en reflétant les pensées et les aspirations légitimes du peuple", a souligné Trân Thanh Mân.

Au nom du Comité permanent de l'Assemblée nationale, il a adressé ses meilleurs vœux aux journalistes de l’ensemble du pays, avant de les appeler à continuer à couvrir la 7e session de façon précise et opportune.

Soulignant les nombreuses activités significatives de l’Assemblée nationale pour saluer le 80e anniversaire des premières élections générales au Vietnam en 2026 (6 janvier), Trân Thanh Mân a déclaré espérer que les organes de presse et les journalistes continueraient à soutenir l’Assemblée nationale dans la communication sur cet événement...

Lors de la rencontre, les dirigeants des organes de presse ont proposé certaines solutions pour couvrir de manière plus précise et plus attractive des activités de l'Assemblée nationale.

VNA/CVN