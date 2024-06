Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président exécutif du FEM

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le dirigeant vietnamien a exprimé son appréciation pour la vision du professeur Klaus Schwab ainsi que pour le rôle important du Forum d'été et d'hiver dans la promotion du dialogue et de la coopération mondiaux, notamment la coopération publique-privée. Il a salué le thème de l'événement "Nouveaux horizons de croissance" qui a inspiré les pays et entreprises à innover, créer et unir leurs forces pour construire l'économie du futur.

De son côté, le professeur Schwab a exprimé sa bonne impression des messages donnés par le Premier ministre vietnamien lors de la séance d'ouverture. Il a souligné que le FEM et ses sociétés membres appréciaient grandement les perspectives, l'environnement d'investissement et d'affaires du Vietnam, ainsi que ses réalisations économiques exceptionnelles, le considérant comme un modèle d'économie fortement développée qui tire efficacement profit des opportunités de la 4e révolution industrielle.

Protocole d'accord de coopération

Les deux parties se sont réjouies des développements importants dans la coopération entre le Vietnam et le FEM, notamment la signature d'un protocole d'accord de coopération pour la période 2023-2026 l'année dernière lors de la conférence du WEF à Tianjin. Elles ont convenu de promouvoir la mise en œuvre effective du protocole d'accord et de se coordonner pour faire du Centre de la quatrième révolution industrielle à Hô Chi Minh le principal centre de connexion de la région.

Le FEM a également salué l'adhésion du Vietnam au réseau de la 4e révolution industrielle du FEM, le considérant comme une chance pour le Vietnam de partager ses connaissances technologiques, mais aussi de renforcer la coopération et l'innovation dans le domaine scientifique et technologique. À cette occasion, le professeur Schwab a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à participer à la conférence annuelle du FEM à Davos en 2025.

Cette rencontre avec le professeur Klaus Schwab marque la fin des activités du Premier ministre Pham Minh Chinh à Dalian dans le cadre du WEF 2024.

Le même jour, à midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Dalian pour Pékin, où il poursuivra ses activités en Chine.

VNA/CVN