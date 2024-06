Pham Minh Chinh propose "trois ensemble" pour "de nouveaux horizons de croissance"

Le fait que le chef du gouvernement vietnamien ait été invité à l'événement pour la troisième année consécutive démontre l'appréciation du FEM envers le rôle et les contributions du Vietnam aux discussions sur les questions internationales.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé ses profonds commentaires sur cinq caractéristiques marquantes de l'économie mondiale, trois facteurs principaux qui impactent le monde d'aujourd'hui et trois domaines pionniers qui façonneront le monde de demain. Le Premier ministre a souligné que ces questions revêtaient une importance particulière, ouvrant de "nouveaux horizons de croissance", nécessitant une nouvelle réflexion, méthodologie et approche mondiale, intégrale et gagnant-gagnant pour le bénéfice global immédiat et à long terme de l'humanité.

Pham Minh Chinh a hautement apprécié le rôle moteur de l'économie chinoise dans la croissance mondiale. En tant que pays voisin, construisant ensemble la "Communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique", le Vietnam se réjouit du développement et de la montée en puissance de la Chine en cette conjoncture de difficultés et de défis tant au niveau régional que mondial.Il s'est déclaré convaincu que la Chine continuerait à affirmer son rôle et de nouveaux moteurs de croissance ; à promouvoir fortement le multilatéralisme, renforcer la solidarité et la coopération internationales, préserver un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement prospère dans la région et dans le monde. Une économie chinoise autonome, forte, compétitive et profondément intégrée aura des impacts positifs sur le monde, a souligné le Premier ministre.

Partageant l'histoire du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le succès de son pays au cours des 40 dernières années est associé aux mots clés suivants: innovation, créativité et intégration.

Pour s'orienter vers de "nouveaux horizons de croissance", le chef du gouvernement vietnamien a proposé à toutes les parties de construire et de consolider conjointement la confiance, de favoriser le dialogue, de promouvoir l'esprit de solidarité, d'unité, de coopération, de développement, de résoudre efficacement les problèmes sur la base du droit tout en garantissant harmonieusement les intérêts entre les parties concernées ; ainsi que de ne pas politiser ni discriminer la science, la technologie et l'innovation mondiale.

Il a demandé au FEM et à ses partenaires de promouvoir la coopération public-privé, en promouvant le rôle des pionniers dans la direction et l'orientation du processus de développement et de restructuration économique des pays et des régions, à l'échelle mondiale, en particulier dans trois domaines importants que sont la construction et le perfectionnement des institutions de l'économie de marché, le développement des réseaux d'infrastructure stratégiques, la formation et le développement des ressources humaines.

Renforcer la coopération internationale

Le Vietnam a notamment proposé de renforcer la coopération internationale dans l'élaboration, la planification et la mise en œuvre des politiques à l'échelle régionale et mondiale, de donner la priorité à la croissance, de se coordonner de manière synchrone et harmonieuse avec une politique budgétaire expansionniste raisonnable, de stimuler fortement la libéralisation du commerce et des investissements.

À la fin de son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de réaliser les "trois ensemble" : écouter et comprendre ensemble ; partager ensemble la vision et l'action ; travailler, profiter, gagner et se développer ensemble, dans un esprit de bénéfices harmonieux et de risques partagés, pour un monde bon, juste, équitable, harmonieux et durable, et pour s'orienter ensemble vers "de nouveaux horizons de croissance".

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé et pris la parole à une séance de discussion avec les dirigeants (IGWEL- Informal Gathering of World Economic Leaders) sur la "Coopération pour la croissance économique".

La séance de discussion a réuni le Professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du FEM, la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, des ministres et de hauts dirigeants d'entreprises multinationales.

À cette occasion, le Premier ministre a partagé des leçons du Vietnam en termes de gestion macroéconomique. Selon lui, le Vietnam s'affirme comme un "point positif" de l'économie mondiale, avec une bonne dynamique de croissance, se classant dans le groupe des économies à la plus forte croissance de la région.

Pham Minh Chinh a mis l'accent sur cinq solutions prioritaires, notamment la construction et l'innovation du système de gouvernance économique mondiale dans une direction efficace, transparente et inclusive ; la construction d'un cadre pour la coordination des politiques macroéconomiques ; la promotion de la libéralisation du commerce et des investissements ; le renforcement de la coopération dans la mobilisation des ressources pour le développement et la promotion forte de nouveaux moteurs de croissance.

