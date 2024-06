Coopération intégrale et à long terme entre Tây Ninh et les provinces cambodgiennes

Le Comité populaire de la province de Tây Ninh a organisé lundi 24 juin une réunion pour faire bilan de la coopération entre ce dernier et les autorités provinciales de Svay Rieng et Prey Veng (Cambodge) pour la période 2018-2023 et pour signer un protocole d'accord de coopération pour 2024-2029.

>> Coopération Vietnam - Cambodge dans la formation d’agents d’inspection

>> Les médias cambodgiens mettent en avant les relations Vietnam -Cambodge

>> Le Vietnam et le Cambodge œuvrent constamment pour renforcer leurs relations

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thanh Ngoc, président du Comité populaire de la province de Tây Ninh, a souligné que la province considère le renforcement et la promotion de la coopération intégrale avec diverses localités cambodgiennes comme l'une de ses premières priorités. Les échanges économiques, culturels, artistiques et sportifs, ainsi que le maintien de l'ordre et de la sécurité aux frontières, sont des activités principales. Ces activités ont contribué à cultiver la solidarité, l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Cambodge.

Il a affirmé que Tây Ninh fera de son mieux pour renforcer les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge, et entre Tây Ninh et Svay Rieng et Prey Veng en particulier, afin de continuer d'obtenir les réalisations, notamment dans les domaines du développement économique et social et de la sécurité frontalière.

Le protocole d'accord pour 2024-2029 offrira une occasion pour les trois provinces vietnamienne et cambodgiennes de continuer d'approfondir les activités de coopération intégrale et d'obtenir plus de succès à l'avenir.

Peng Posa, gouverneur de Svay Rieng, a fait savoir que le protocole d'accord affirme la détermination des trois provinces de renforcer leur coopération. Grâce aux contenus de coopération, les trois provinces détermineront de nouveaux mécanismes de base pour promouvoir une coopération intégrale, ce qui contribuera à promouvoir la croissance économique et les échanges commerciaux. Il a salué les efforts des autorités, des forces armées, des organes compétents de Tây Ninh et Svay Rieng pour renforcer l'amitié et la coopération et résoudre les problèmes existants.

Le gouverneur de Prey Veng, Suon Somalin, a déclaré que dans l'esprit d'amitié, les deux pays travaillent dur pour renforcer, élargir et porter leurs liens à une nouvelle hauteur, apportant des avantages substantiels aux deux peuples.

Au cours de la période 2018-2023, le commerce entre Tây Ninh et Svay Rieng via leurs portes-frontières a atteint 2,654 milliards de dollars, dont 2,027 milliards d'USD d'exportations et plus de 627 millions d'USD d'importations.

Les forces de sécurité publique de Tây Ninh et Prey Veng ont signé un protocole d'accord sur la prévention et la lutte contre la criminalité, et la garantie de la sécurité et de l'ordre des zones frontalières. Des rencontres semestrielles entre les deux parties sont organisées régulièrement pour partager des informations sur la situation de la criminalité et de la sécurité à la frontière.

VNA/CVN